'Ardıç'ın Gizemi' ile ağaç kökleri yeniden hayat buluyor

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da çok özel sergilere ev sahipliği yapıyor. Fikret Doğan, ağaç kütükleri ve dallarına yeniden hayat verdiği çalışmalarını “Ardıç’ın Gizemi” başlıklı sergisi ile doğa ve sanatseverlerin ilgisine sundu.

Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Fikret Doğan’ın “Ardıç’ın Gizemi” isimli sergisi sanatseverlerle buluştu. Dünyayı ve ülkeyi tehdit eden çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Doğan, özellikle deniz kıyılarına dalgalarla sürüklenen ardıç ağacı kökleri ve dallarını kullanarak doğanın estetiğini ortaya çıkartan bir koleksiyoner. Fikret Doğan’ın doğa ile sanatı harmanladığı sergisi 5 Ağustos Cumartesi akşamına kadar Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası’nda gezilebilecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından açılışı gerçekleştirilen “Ardıç’ın Gizemi” isimli sergiye ilgi yoğun oldu. Başkan Akgün, doğaya, sanata katkı sunan çalışmalarından ötürü Doğan’a teşekkür ederek, festival anısına plaket takdim etti.