'Artık yeter' diyerek Ümit Özdağ'a seslenen Kadir Canpolat: 'Bölgedeki terör örgütlerine karşı neden suspus oluyorsunuz'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a tepki gösterdi. ‘Artık yeter’ diyerek Özdağ’a seslenen Canpolat, “Bölgedeki terör örgütlerine karşı neden suspus oluyorsunuz” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sert tepki gösterdi. Canpolat, Özdağ’a “Türk kültürümüzle yakışmayan bir tavır içinde” diyerek yüklendi. “Sayın Özdağ artık yeter” diyerek tepki gösteren Kadir Canpolat, “İnsanları germeyin, toplumu kışkırtmayı bırakın. Göçmenleri dilinize doladığınız kadar, bölgedeki terör örgütlerine karşı neden suspus oluyorsunuz? Madem öyle, gücünüz yetiyorsa önce Suriye’den ABD’yi kovun ve sonra gelin Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin söz söyleyin. Yoksa, ABD’nin eline Suriyelileri, Türk düşmanı, Türkiye düşmanı olmaları için neden verelim? Siz Mehmetçiğe düşman üreten bir tavırda ve konumdasınız” ifadelerini kullandı.

“Türk kültürümüzle yakışmayan bir tavır içinde”

Ümit Özdağ’ın söylemlerini kınadığını belirten Kadir Canpolat, “Kendisinin tutumunu, hiçbir şekilde Türk kültürümüzle, Müslümanlığımızla ve hatta insanlıkla bağdaştırmamız mümkün değildir. Özdağ, Türk kültürümüzle bağdaşmayan bir tavır ve tutum içindedir” diye konuştu.

“Oyunlara asla gelmeyelim”

Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son yapılan genel seçimlerde zaten bu aziz milletimiz Ümit Özdağ ve onun zihniyetindeki insanları kaldırıp çöpe atmıştır. Gözleri ve kalpleri öyle kötü bir hal almış ki, artık hiçbir gerçeği göremiyorlar. Türkiye Yüzyılı’nda, Büyük Türkiye sevdalısı bütün milletimize sesleniyorum; Ümit Özdağ ve avanesini kendi çiftliğinde yapayalnız oynaması için başıboş bırakalım. Özdağ’ın yapmaya çalıştığı iç savaş çığırtkanlığına asla prim vermeyelim ve oyunlara gelmeyelim.”