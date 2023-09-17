'ASECAP DAYS 2023' İstanbul zirvesi 19-20 Eylül'de toplanacak

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan “ASECAP DAYS 2023” Cumhuriyet’in 100. Yılında 19-20 Eylül 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek.

Türkiye’de ilk defa 19-20 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek olan “ASECAP DAYS 2023” zirvesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’da katılacak. Bakan Uraloğlu, böylesi önemli bir zirveyi Türkiye’nin 100. yılında düzenlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ve sektördeki gelişmelerin tartışılacağı bir platform olacağını söyleyerek, “İstanbul’da başlayacak olan zirvede karayolu taşımacılığı masaya yatırılacak” dedi.

Türkiye’den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek işletme olan ICA’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ASECAP DAYS 2023 İstanbul zirvesi, otoyol işletmecilerini ve karayolu taşımacılığını etkileyen kritik konuları ele alacak. Etkinliğe ASECAP üyelerinin yanı sıra Türkiye’den işletmeciler ve kamu liderlerinin de katılması bekleniyor.