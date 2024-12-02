'Aşırı soğuklarda yüz felcine dikkat'

Toplumda pek bilinmese de otoimmün hastalıkların ve viral enfeksiyonların yüz felcine yol açabileceğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, “Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenilmeli ve düzenli egzersiz yapılmalı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzün korunması için ise atkı veya şapka kullanılmalı” dedi.

Medical Park Ataşehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, yüz felci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüz felcinin ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Biber, “Yüz felci, yüz kaslarını hareket ettiren sinirin (fasiyal sinir) hasar görmesi veya işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle yüzün bir tarafında kas güçsüzlüğüne veya hareketsizliğe neden olur. Yüz felci, genellikle geçici olsa da nadiren kalıcı olabilir” diye konuştu.

“Yüz felcinin nedenleri”

Yüz felcinin en yaygın nedeninin ‘Bell paralizisi’ olarak adlandırılan, nedeni tam olarak bilinmeyen bir durum olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Biber, diğer nedenleri şöyle sıraladı: “Viral enfeksiyonlar: Herpes simplex (uçuk virüsü), herpes zoster (zona), Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar. Travma: Baş yaralanmaları veya cerrahi işlemler. Tümörler: Fasiyal sinir üzerinde baskı yapan beyin veya kafa tabanı tümörleri. Orta kulak enfeksiyonları ve mastoidit. Otoimmün hastalıklar: Multipl skleroz gibi. Diğer nedenler: Diyabet, hipertansiyon, Lyme hastalığı.”

“Soğuk havada yüz felci riski artıyor”

Soğuk havanın yüz felci riskini artırdığına dair yaygın bir inanışın var olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Biber, “Özellikle rüzgâr veya ani sıcaklık değişimlerine maruz kalmanın, yüz sinirinin dolaşımını etkileyerek Bell paralizisine yol açabileceği düşünülmektedir. Ancak bu durum bilimsel olarak kesinleşmiş bir neden değildir. Soğuk havanın neden olabileceği yüz felci, genellikle predispozan bir durumu (örneğin viral enfeksiyon) tetikler” dedi.

“Rüzgar tetikleyici rol oynayabilir”

Rüzgarın yüz felcindeki rolünü anlatan Uzm. Dr. Biber, “Rüzgar veya klima gibi faktörler, yüzün bir tarafını soğukta bırakabilir ve bu da yüz sinirinin işlevini etkileyebilir. Ancak bu durum doğrudan yüz felcine neden olmaz; genellikle zayıflamış bağışıklık sistemi veya sinirin savunmasız bir durumda olması gereklidir. Rüzgar, yalnızca altta yatan bir tetikleyici rol oynayabilir” şeklinde konuştu.

“Klinik muayene ile tanı konulur”

Tanı sürecinden bahseden Uzm. Dr. Biber, “Yüz felci tanısı genellikle klinik muayene ile konur. Doktor yüz kaslarının simetrisini, hareketlerini ve hastanın şikayetlerini değerlendirir. Altta yatan nedenin tespit edilmesi için şu testler yapılabilir:

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) veya Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Kan testleri (enfeksiyon, diyabet veya otoimmün hastalık araştırması)

Elektromiyografi (EMG): Sinir fonksiyonunu değerlendirmek için" dedi.

“Yüz felcinden korunmak için yapılması gerekenler”

Uzm. Dr. Biber, yüz felcinden korunmak için neler yapılabileceğini şöyle sıraladı: “Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapılmalı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzün korunması için atkı veya şapka kullanılmalı. Stresi yönetmek ve düzenli uyku alışkanlığı edinmek önemlidir.”

“Tedavi seçenekleri nelerdir”

Yüz felcinde tedavinin altta yatan nedenlere bağlı olarak tedavinin değişebileceğini açıklayan Uzm. Dr. Biber, şu bilgileri paylaştı: Kortikosteroidler: Bell paralizisinde sıklıkla kullanılan ilk tedavi yöntemidir. Antiviral İlaçlar: Eğer yüz felci viral bir enfeksiyona bağlıysa kullanılabilir. Fizik tedavi: Yüz kaslarını güçlendirmek ve sinir iyileşmesini desteklemek için yüz egzersizleri önerilir. Cerrahi müdahale: Çok nadiren, tümör veya ciddi travma gibi nedenler cerrahi gerektirebilir. Botulinum toksini (Botoks): Spazm ve kas sertliğini azaltmak için bazı durumlarda kullanılabilir.

“3 ay içinde tamamen düzelir”

Yüz felcinin ne kadar sürede iyileştiğini kaydeden Uzm. Dr. Biber, “Bell paralizisi gibi durumlarda hastaların büyük çoğunluğu, tedaviye bağlı olarak 3-6 hafta içinde iyileşmeye başlar ve genellikle 3 ay içinde tamamen düzelir. Ancak iyileşme süresi, sinir hasarının derecesine ve altta yatan nedenlere bağlıdır” dedi.

“Tedavisiz de geçer diye ihmal edilirse, sinir hasarı olabilir”

Yüz felcinin kendiliğinde geçebileceğini belirten Uzm. Dr. Biber, “Bell paralizisi vakalarının çoğu kendiliğinden iyileşir. Ancak hızlı iyileşme ve komplikasyonları önlemek için tedavi önerilir. Tedavisiz durumlarda nadiren de olsa, kalıcı kas güçsüzlüğü veya sinir hasarı gelişebilir” ifadelerini kullandı.