'Askere gideceğim' yalanıyla para toplayan dilenci yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi’nde ’askere gideceğim, kimsem yok, paraya ihtiyacım var’ diyerek duygu sömürüsüyle para toplayan genç, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada üstlerinden 575 lira para çıkan şahsa Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre son dönemlerde ’askere gideceğim, param ve kimsem yok’ diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetlerin artması üzerine zabıta ekipleri çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma ve takiple vatandaşlardan ve esnaftan para toplayan genç, zabıta tarafından yakalandı.

Türk bayrağıyla duygu sömürüsü

Son dönemlerde Çerkezköy’de ana cadde üzerinde dolaşan ve omuzlarında Türk bayrağı desenli örtü, ellerinde kolonya ile ’askere gidiyoruz’ yalanıyla vatandaşların duygularını sömürerek para talep eden D.K. takibe alındı. Zabıta ekiplerini karşısında görünce kaçmaya çalışan D.K. kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

Üzerinde 575 lira para çıktı

Dilencilik yapan D.K. Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülürken, yapılan üst aramasında ise 575 TL para çıktı. Paralara el konulurken, D.K.’ye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

Öte yandan, zabıta ekipleri son dönemlerde artan duygu sömürücülerine karşı vatandaşı ve esnafı uyardı. Benzer durumla karşılaşıldığında kolluk kuvvetlerine bildirmeleri istendi.