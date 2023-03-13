'Asrın felaketi' arama-kurtarma eğitimlerine talebi artırdı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Yalova’da düzenlenen arama kurtarma eğitimlerine vatandaşların ilgisi arttı.

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) tarafından düzenlenen eğitimlerle vatandaşlar hem teorik hem de uygulamalı olarak arama kurtarma konusunda bilgilendiriliyor. İlk yardım ve yangın gibi konularda da eğitim alan vatandaşlar, yemin ederek “Mahalle Afet Gönüllüsü” olarak bulundukları mahallede görevlendiriliyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra kurulan derneğin eğitimlerine 6 şubatta yaşanan depremler sonrasında büyük talep oldu. Dernek Başkanı Sabri Karaçam, 11 kentte etkili olan depremler sonrasında bölgeye giden ilk ekiplerden biri olduklarını söyledi.

Yalova’ya döndükten sonra eğitim çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Karaçam, şöyle konuştu:

“Bundan önceki eğitimlerde 25 kişiyi bir araya getirdiğimiz zaman mutlu oluyorduk. Maraş depremini yaşadık. Buraya döndükten sonra eğitimlere hız verelim dedik. İlk toplantıda şaşırdık. İnsanlar gelmeye başladı. Büyük bir ilgi var. Yalova merkezde sayıları 150’yi geçen bir gruba eğitim verdik. Yarın Çiftlikköy’de eğitime başlıyoruz” dedi.

Karaçam, ardından Sugören köyünde eğitim düzenleyeceklerini anlattı. Kırsal kesimlerdeki eğitimlere önem verdiklerini ifade eden Karaçam, bu bölgelerde az hasar beklendiğinden dolayı kent merkezindeki enkazlara bu ekiplerin daha kolay müdahale edebileceğini ifade etti.

Enkaz içinde çalışabilecek seviyeye gelecekler

Verilen eğitim hakkında da bilgi veren Karaçam, teorik eğitimlerini alan gönüllülerin tatbikatlarla enkazda çalışabilecek duruma geleceğini kaydetti. Mahallelerdeki gönüllü sayısının artmasının önemine vurgu yapan Karaçam, “İlk önce kendimiz için, sonra da çocuğun, eşin, dostun, mahallen ve şehrin için bu eğitimleri almalısınız” diye konuştu.

“Sahada artık yardımcı olabileceğimi düşünüyorum”

Mahalle Afet Gönüllüsü eğitimlere katılan Serap Rukiye Polat ise Yalova’nın Marmara’da beklenen depremden en çok etkilenecek illerden arasında olduğunu hatırlattı. Depreme daha hazırlık olmak adına eğitimlere katıldığını söyleyen Polat, eğitimlerin başarılı şekilde geçtiğini belirterek, “Umarım hepimiz afetlere karşı bilinçli ve başarılı oluruz. Daha önce afet bilinci gibi konularda sadece teorik bilgimiz vardı. Eğitimlerde gördüklerimizin çok faydası oldu. Sahada artık yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerden sonra özgüvenim yerine geldi” dedi.

6 şubattaki depremlerden çok etkilendiklerini anlatan Gökmen Kılıç ise yönetiminde bulunduğu TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği olarak eğitime katıldıklarını söyledi. 5 gün teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aldıklarını söyleyen Kılıç, “Bununla sınırlı kalmayacağız. Bundan sonra ilk yardım eğitimlerimizi profesyonel olarak, ileri seviye eğitimleri almayı planlıyoruz. TEMA Vakfı Acil Durum Gönüllüleri ekibimizi de oluşturmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgede gönüllü olarak çalışan Ayhan Akçelik ise eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Bölgede çalışırken kendinde gördüğü eksikleri eğitimle tamamladığını dile getiren Akçelik, vatandaşların mutlaka bu eğitimleri alması gerektiğini savundu.