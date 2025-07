'Ata Akademi' ile eğitim artık her an her yerden ulaşılabilir olacak

TAKİP ET

Ataşehirli öğrencilerin gelecek hayallerine ve eğitim hedeflerine bir adım daha yaklaşmaları amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından "Ata Akademi" kuruluyor. Güncel teknoloji imkânlarını en ileri düzeyde kullanacak Ata Akademi ile öğrenciler için eğitim artık her an her yerden ulaşılabilir olacak.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla birçok alanda öğrencilere ücretsiz ve nitelikli eğitim destekleri sunan Ataşehir Belediyesi, "Ata Akademi"yi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çocuk ve gençlerin eğitim yolculuğuna verdiği desteği bir adım ileri taşıyacak Ataşehir Belediyesi, Ata Akademi ile geleneksel yüz yüze eğitimin yanı sıra güçlü bir dijital eğitim altyapısı kurmayı hedefliyor. Ata Akademi, öğrencilerin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde eğitim içeriğine ulaşabilmelerine imkan sağlayacak. Öğrencilerin ekonomik, sosyal veya kültürel nedenlerle eğitim fırsatlarından mahrum kalmaması için eğitim desteği sunacak Ata Akademi; onların eğitim hayallerine bir adım daha yaklaşmaları için hizmet verecek. Uzman eğitim kadrosuyla birlikte Ata Akademi, öğrencilere LGS ve YKS hazırlık desteği, yabancı dil kursları, üniversite tanıtım günleri ve tercih danışmanlığı gibi programlarla çok yönlü destek sunacak.

Ata Akademi’de eğitim her an ulaşılabilir olacak

Ataşehirli öğrenciler için eğitim artık canlı dersler, konu özetleri, soru çözüm videoları, internet üzerinden ve yüz yüze deneme sınavlarıyla her an ulaşılabilir olacak. İhtiyaç duyulduğunda ise dijital sistem üzerinden online olarak canlı dersler de yapılabilecek. Aynı zamanda eğitim süreçlerinde dijital takip araçları kullanılarak, öğrencilerin ilerlemeleri ölçülecek. Akademi’nin dijital sistemi sayesinde; öğrencilerin ders takibi, deneme sınav sonuçları, devamsızlık ve performans verileri anlık olarak değerlendirilecek. Sadece öğrencilerin değil, eğitmen ve yöneticilerin de sürekli öğrenmesini önemseyen Ata Akademi’nin kendi bünyesindeki eğitmenlerin ve yöneticilerin niteliğinin artırılması için de mesleki gelişim seminerleri, atölyeler ve hizmet içi eğitim programları düzenlenecek. Böylece kurum genelinde dinamik bir öğrenme kültürü oluşturulacak.