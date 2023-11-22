'Ayak bileği yer yapmadan tedavinizi yaptırın'

Halk arasında ‘ayak bileği yer yaptı’ denilen sık ayak burkulmalarının ciddiye alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Bilgehan Çatal “Acil servislere onlarca hasta ayak bileği burkulması şikâyetiyle geliyor. Ayak bileği burkulmaları iyi tedavi edilmezse, kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor. Özellikle hastalar engebeli yüzeyde yürümekte zorlanır ve neredeyse her hafta olacak şeklide sık ayak bileği burkulması yaşayabilirler. Ayak bileği burkulması sonrasında geçmeyen ağrılar ise kıkırdak hasarlarını işaret edebilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Bilgehan Çatal, ayak bileği burkulması sonrası geçmeyen ağrılar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Bilgehan Çatal, her gün acil servislerin ayak bileği burkulmaları şikâyetiyle dolduğunu belirterek “Ayak bileği burkulmaları en sık görülen ortopedik yaralanmalardan bir tanesidir. Acil servislere onlarca hasta ayak bileği burkulmaları şikâyetiyle geliyor. Sık görülen bir yaralanma olduğu için ileride problem çıkarma ihtimali de diğer yaralanmalara göre sayısal üstünlüğü daha fazla oluyor. Ayak bileği iyi tedavi edilmezse, kalıcı ağrılar meydana gelebiliyor. Hastanın ayak bileği çok ödemliyse yarım alçıya alıyor ve yaklaşık 1 hafta dinlendirdikten sonra çeşitli ayak bileklikleriyle hastanın basmasını sağlayıp 2 ila 3 hafta daha takibi yapıyoruz. Daha sonrasında ise denge ve güçlendirme egzersizleri ile yeniden ayak bileği burkulması önlemeye çalışıyoruz. Ayak bileği burkulması sonrası iyi tedavi edilmesi gerekir. Uygun tedavi uygulanmazsa eğer öncelikle ayak bileğini dış yan bağı düzgün olarak iyileşmez ve gerginliğini kaybeder. Bu durum ise fonksiyonunu yerine getirmesini engeller ve sık sık ayak bileği burkulmalarına sebebiyet verir” diye konuştu.

Engebeli yüzeyde yürümekte zorluk çekiyorlar

Sık olan ayak bileği burkulmalarının ayak bileği ağrılarına sebep olacağına değinen Doç. Dr. Çatal, şöyle devam etti:

“Halk arasında ‘ayak bileği yer yaptı’ denilen bir olaya sebep oluyor ve sık ayak bileği burkulmaları görüyoruz. Sıklaşan ayak bileği burkulmaları ayak bileği ağrılarına sebep oluyor. Hastalar özellikle engebeli yüzeyde yürümekte zorlanır ve haftada en az 1 kere ayak bileği burkulması yaşarlar. Ayak bileği burkulması sonrasında geçmeyen ağrılar kıkırdak hasarlarına da işaret edebilir. Ayak bileği eklemini oluşturan kıkırdaklar burkulma sonrasında bazen yaralanabiliyorlar. Eğer hasta uygun tedavi edilmesine rağmen yaklaşık 1.5 ay sonra ağrıları devam ediyorsa, derin bir ağrı tarif ediyorsa ve şişmeler oluyorsa hastada bir kıkırdak hasarı vardır diyebiliriz. Bunun için ileri görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Genelde MR ile hastaların kıkırdak lezyonlarını görebiliyoruz. Bu yüzden ayak bileği burkulmasının çok iyi tedavi edilmesi gerekiyor. İyi tedavi edilmesine rağmen geçmeyen ayak bileği ağrılarında mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. İleride ameliyat olmayı gerektirecek bir durum çıkma ihtimali bile var.”