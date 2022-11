'Azerbaycan-Türkiye Gazetecilerinin Zafer Buluşması'nda gazetecilere 'Karabağ Savaşı Fahri Ödülü' verildi

İstanbul’da, Karabağ Zaferi’nin 2’inci yıldönümü nedeniyle ‘Azerbaycan-Türkiye Gazetecilerinin Zafer Buluşması’ adlı etkinlik düzenlendi. Savaş sırasında yaşananları Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuran basın mensuplarına programda ‘Karabağ Savaşı Fahri Ödülü’ takdim edildi.

27 Eylül 2020’de başlayan ve 8 Kasım 2020’de sonra eren Karabağ savaşının zaferle sonuçlanmasının 2’inci yıldönümü nedeniyle İstanbul’da bir etkinlik düzenlendi. Islahatçı Gençler İçtimai Birliği tarafından düzenlenen ‘Azerbaycan-Türkiye Gazetecilerinin Zafer Buluşması’ programında 44 gün süren savaşta Türkiye medyasının rolüne dikkat çekildi. Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye’de medyanın faaliyetleri ele alındı. Programa katılan basın mensuplarına, savaş sırasında Azerbaycan’ın sesini duyurdukları için ‘Karabağ Savaşı Fahri Ödülü’ takdim edildi.

“Bizim için çok kıymetli ve değerli bir ödül”

24 TV adına ödülü alan Dış Haberler Editörü Çağrı Alkan, ”Türkiye-Azerbaycan kardeşliği eskiden bu yana süregelen bir kardeşliktir. Kardeşlik son zamanlarda daha da büyüdü ve güçlendi. Özellikle 2’inci Karabağ Vatan Muharebesi’nden sonra çok farklı boyutlarda devam ettiğini görüyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini bu gece daha da pekiştirdik. Meslektaşlarım ile birlikte aldığımız bu ödül için çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli ve değerli bir ödül” dedi.

“Ermeni yanlısı dezenformasyona karşı önemli bir mücadele yürütüldü”

TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Bilgin, ”Azerbaycan’da işgal altındaki topraklar kurtarıldı. Kurtarılırken büyük mücadeleler ve şehitler verildi. O mücadelenin hak edildiği şekilde dünya kamuoyuna anlatılması medyanın göreviydi. Çünkü mücadelenin boyutlarından bir tanesi askeri mücadeleydi. Medya burada önemli bir mücadele platformu. Burada medyanın kendi görevini yaptığını gördük. 44 günlük savaş boyunca hem Azerbaycan hem de Türkiye medyası önemli işler yaptı. Ermeni yanlısı dezenformasyona karşı önemli bir mücadele yürütüldü” dedi.

“Tuzla Belediyesi savaştan hemen sonra Azerbaycan’la ilgili çok sayıda anlamlı toplantıya ev sahipliği yaptı”

Programı düzenleyen Islahatçı Gençler İçtimai Birliği’nin Başkanı Farid Shahbazli, ”Bundan 2 yıl önce Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ topraklarını işgalden kurtardı. Tarihi adalet yerini buldu. Azerbaycan uluslararası örgütlerin yıllardır yapamadıkları görevi yerine getirdi. Hiç şüphesiz ki bu süreçte kardeş ülke Türkiye, savaşın başladığı ilk günden son güne kadar Azerbaycan’ın yanında oldu. Hem siyasi hem de manevi desteğini esirgemedi. Aynı zamanda Türkiye, tüm kuruluşları ile birlikte sivil toplum kuruluşları, medya, belediyeleriyle Azerbaycan’ı desteklemeye devam etti. Aynı zamanda birçok belediye Azerbaycan’ın zaferini kutlaması, Azerbaycan’ın halk sesini Türk ve dünya kamuoyuna duyurulması için çok destek verdiler. Ben burada özellikle Tuzla Belediyesi’ni vurgulamak istiyorum. Tuzla Belediyesi savaştan hemen sonra Azerbaycan’la ilgili çok sayıda anlamlı toplantıya ev sahipliği yaptı” dedi.

“Her daim Karabağ Azerbaycan’ın kalır ve Azerbaycan bayrağı dalgalanır”

Savaş sırasında verilen destekten ötürü ödüllendirilen TGRT Haber Yayın Planlama Şefi Gökhan Özbek ise, ”Öncelikle böyle bir günde burada olduğum için çok mutluyum. İki yıl önce başlayan bu savaşta her zaman Azerbaycan’ın yanında olduk. 44 günde gelen zaferi her an, her saniye TGRT Haber ailesi olarak ekrana getirmeye çalıştık. İnşallah bir daha böyle zaferlerin olmaması temennisinde bulunarak, her daim Karabağ Azerbaycan’ın kalır ve Azerbaycan bayrağı dalgalanır” dedi.

“Burada olmanın mutluluğu paha biçilemez”

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, ”Burada olmanın mutluluğu paha biçilemez. Biz Haberler.com ailesi olarak can Azerbaycan’ın her daim yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Karabağ 30 yıldır bizim gönlümüzde bir gözyaşı olarak duruyordu”

Tuzla Belediyesi’nin Karabağ Zaferi’nin hemen sonrasında düzenlediği kutlama, sergi, konferanslar nedeniyle ödüllendirildiği törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol, ”Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Azerbaycanlı kardeşlerimle burada bir araya geldik. Bizim zaten gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Bu akşam vesilesi ile Karabağ’da yaşanan zaferin ikinci yıl dönümünü kutluyorum. Biz Türk milleti olarak Azerbaycan’ı bir isimden ibaret görmüyoruz. Azerbaycan bizim vatanımız. Dolayısıyla Karabağ’da yapılan işgali, vatanımıza yapılan bir işgal olarak gördük. 30 yıldır bizim gönlümüzde bir gözyaşı olarak duruyordu. Kazanılan bu zafer hepimizin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliğe Karabağ Savaşı sırasında yaşananları Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuran Türk ve Azerbaycanlı basın mensupları katıldı.