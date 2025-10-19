'Babam Geri Döndü' Keçiören'de tiyatro severlerle buluştu

Keçiören Belediyesi tarafından ‘Babam Geri Döndü’ adlı iki perdelik komedi oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Keçiören Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ederek ‘Babam Geri Döndü’ adlı iki perdelik komedi oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, Keçiörenli tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Orhan Şeref Ayça’nın üstlendiği oyun, hayatını sanata adamış bir tiyatro sanatçısı olan Remzi’nin trajikomik hikayesini konu alıyor. Ailesinin beklentileriyle geçim sıkıntısı arasında sıkışıp kalan Remzi’nin, talihsiz bir kaza sonucu inşaat çukuruna düşmesiyle gelişen olaylar, seyircilere hem güldüren hem de düşündüren sahneler sundu. Seyircilerin sık sık alkışlarla eşlik ettiği oyunda, mizah ve duygusal unsurlar başarıyla harmanlandı.

Sahnenin yıldızlarına büyük alkış

Oyunda Orhan Şeref Ayça, Tugay Tekeci, Nuray Tuncel, Masal Tanem Ayça, Berra Akbağ, Aylin Fidan ve Muhammed Çubuk rol aldı. Performanslarıyla seyircilerden tam not alan oyuncular, sahnedeki doğal ve samimi performanslarıyla büyük alkış topladı.

Sanatseverlerden Özarslan’a teşekkür

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin kültür ve sanata sunduğu katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tiyatro oyununu çok beğendiklerini belirten sanatseverler, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a sanata verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

"Sanatın kalbi Keçiören’de atıyor"

Kültür ve sanatın toplumsal yaşamda birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Keçiören’imizde her yaştan vatandaşımızın sanata ulaşabileceği etkinliklerle dolu bir kültür ortamı oluşturmayı sürdüreceğiz. Hafta sonu bu güzel etkinlikte buluşan sanatçılarımıza ve kıymetli hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Keçiören’de sanatın kalbi atmaya devam edecek."

Keçiören Belediyesi tiyatro, konser, sergi ve atölye çalışmalarıyla sanatın her dalını Keçiörenlilerle buluşturarak kültürel yaşamı zenginleştirmeyi sürdürüyor.