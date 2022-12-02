'Banka hesaplarınızı terör örgütleri ele geçirdi' diyerek dolandırdılar

Bursa’da yaşları 73 ile 81 olan iki kişiyi arayıp kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yapılan nefes kesen takiple yakalandı.

Bursa’da ikamet eden Z.K. (73) ve A.M.’yi (81) arayan dolandırıcılar, kendilerini polis savcı olarak tanıtarak banka hesaplarındaki parayı ve evdeki ziynet eşyalarını istedi.

Edinilen bilgiye göre, "banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirilerek para transferleri yapıldığını, ayrıca evdeki ziynet eşyalarından parmak izi alınacağını" söyleyen dolandırıcılar, 2 Kasım’da 122 bin 600 lirayı verdikleri hesaba havale ettirirken, 225 bin lira değerindeki ziynet eşyaları da poşete koydurup elden aldı.

İkinci olay ise 9 Kasım’da yaşandı. Bankadan çektirdikleri 120 bin lirayı ve ikamette bulunan 5 adet altın bileziği ikametinin önüne gelerek elden alan dolandırıcılar, uzun süren takip sonrası yakayı ele verdi. Müştekilerin ihbarıyla harekete geçen Bursa Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan K.S. (20) isimli şahsı 29 Kasım’da gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen K.S. tutuklandı.

Nitelikli Dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak elde edilen bilgiler ışığında genişletilen operasyon çerçevesinde elden alma olayını gerçekleştiren Y.B. (31) ve hesaplarını komisyon karşılığı dolandırıcılık olaylarında kullandıran H.H.C. (29) ve C.D.(35) 30 Kasım’da gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye geneli çok sayıda dolandırıcılık olayında hesaplarını kullandırdığı ve uyuşturucu karşılığında ağına düşürdükleri gençlere açık hatlar üzerinden hesaplar açtırdıkları ve diğer illerce arandığı tespit edildi

Sorgulaması tamamlanan şüphelilerden Y.B ve C.D. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.