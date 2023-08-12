'Barbie' karakterine benzemek isteyenler estetik cerrahların yolunu tutuyor

Barbie akımı estetikte de görülmeye başladı. Barbie karakterine benzemek isteyenler estetik cerrahların yolunu tuttu.

Barbie filminin vizyona girmesinin ardından pembe renk ile özdeşleşen ‘Barbie’ karakteri popülerliğini artırdı. Popülerliğini oyuncak, dekorasyon, kıyafet gibi alanlarda artıran Barbie çılgınlığı estetikte de görülmeye başladı. Beğendikleri ünlüye benzemek isteyenler bu dönemde ‘Barbie’ karakterine benzemek için ameliyat masasına yatıyor. Uzmanlar, Barbie gibi ünlü karakterlere benzemek isteyenlerin ellerinde benzemek istedikleri kişilerin fotoğraflarıyla estetik kliniklere geldiğini belirtiyor.

‘‘Barbie karakterine benzemek isteyenler estetik cerrahların yolunu tuttu’’

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enda Klinik yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Şener estetik operasyonların geri dönüşü olmayan değişimlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Son zamanlarda yaygınlaşan Barbie karakterine benzemek isteyenlerin olduğunu aktaran Şener, ‘‘Barbie karakteri kız çocuklarının hep hayatında olan bir figürdü. Barbie filmiyle beraber tekrar popülerlik yakalandı. Bu karaktere benzemek isteyenler estetik cerrahların yolunu tuttu. Ellerinde benzemek istedikleri fotoğraflar ile merkezimize gelenler oldu. Barbie akımını bir moda akımına benzetiyoruz. Bu moda akımı zamanla değişebilir fakat cerrahi müdahale ile yapılan estetik operasyonların dönüşü olmaz. Bu noktada danışanlarımızı uyarıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Herkesin istediği görüntüye ulaşması mümkün değil’’

Herkesin istediği görüntüye ulaşmasının mümkün olamayacağını belirten Şener, ‘‘İstediği görüntüye ulaşması çok zor olan danışanlarımız oluyor. Tek tipleşme durumu söz konusu. İnsanların kendini tanıması, vücuduna göre giyinmesi ve ona göre gerekirse daha küçük estetik müdahaleler tercih etmesi gerekiyor. Çok küçük yaşlarda danışanlarımız da oluyor. Her talebe karşılık vermek mümkün değil. Hastalarımıza bunu anlatmamız gerekiyor. Kaburga aldırtmak, mide küçültmek, bu karakterlerdeki ünlülerin yüzlerine benzemek çok riskli operasyonlar. Günümüzde sosyal medyada da görülen güzel değişimler var fakat bunların herkesin hayatına yansıması mümkün değil’’ diye konuştu.

‘‘Estetik operasyonlar kişiye özel uygulamalardır, herkesin istediği operasyon yapılamaz’’

Estetik operasyon yaptırmak isteyenleri bilinçlendirmenin önemine de değinen Şener, ‘‘Cerrahi operasyonları yapmadan önce hastalarımıza operasyonun sonuçlarını anlatıyoruz. Estetik operasyonlar kişiye özel uygulamalardır. Herkesin istediği operasyon yapılamaz. Hastaların istekleri doğru merkezlerde analiz edilmeli, gerektiğinde her işlemin yapılamayacağı hastalara anlatılmalı. Doğru yönlendirmeler yapılmalı, insanın kendi anatomisine uygun beklentileri olmalı. Günün sonunda psikolojik sorunlar ile karşılaşmamak ve pişmanlık yaşamamak için doğru merkezler, doğru doktorlar ve yapılabilecek işlemler gözetilmeli’’ dedi.