'Başkanla Akşam Çayı Programı'nın ilki Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlendi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un Zeytinburnu’ndaki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiği “Başkanla Akşam Çayı Programı’nın ilki Yeşiltepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ilçedeki 13 mahalleyi ziyaret ederek karşılıklı sohbet ortamında vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini bizzat dinlediği “Başkanla Akşam Çayı Programı” Yeşiltepe Mahallesi ile başladı. Yeşiltepe sakinleri Başkan Arısoy’a eğitim ve ibadet alanlarının tüm temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirterek, programa teşekkürle başladılar. Zeytinburnu’nun başlıca konularından olan kentsel dönüşüm Yeşiltepe Mahallesi vatandaşlarının da gündemindeydi. Tüm Zeytinburnulu maliklere ada bazlı dönüşüm için birleşme çağrısında bulunan Başkan Arısoy, “Evlerinizi yenilemek, depreme dayanıklı hale getirmek, donatı alanları ile örnek bir kent olmak için komşularınızla anlaşın. Ada bazlı dönüşüm için hangi düzeyde destek istiyorsanız bize gelin. Ada bazlı dönüşüm talebi olan tüm hemşehrilerimize hem danışmanlık hem de proje desteği veriyoruz” hatırlatmasında bulundu.

“Kişi başına düşen yeşil alan miktarı İstanbul ortalamasının üzerinde”

Üç buçuk yıl önce yerel seçimlerde belediye başkan adayı olduğunu, adaylığı süresince verdiği tüm vaatlerin arkasında durduğunu ve neredeyse tamamına yakınını yerine getirmiş olmanın sevincini yaşadığını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’na kazandırdığımız iki büyük yeşil alanımız var. Millet Bahçemiz 65, Zübeyde Hanım Parkımız ise 35 bin metrekare bir alan üzerine kuruldu. Bu rakamlarla Zeytinburnu’nda kişi başına düşen yeşil alan oranını, İstanbul ortalamasının üstünde tutmayı başardık. Daha da çoğaltmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni projelerle ilgili bilgiler paylaşan Başkan Arısoy, ilçe halkının geçmişte düğünlerini yapabildiği Askeri Gazino gibi bir düğün salonu inşa etmeyi planladıklarını, yakın tarihte yapacakları ihale ile Zeytinburnu halkının özel günlerini kutlayacağı bir mekan hazırlığında olduklarını belirtti. Başkan Arısoy, Konyalı Camii ile ilgili gelen soruya da Ramazan Bayramı’nda ibadete açacakları cevabını verdi.

“Zeytinburnu, İstanbul’un parlayan yıldızıdır”

Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla İstanbul’un ilçeleri arasında Zeytinburnu’nun parlayan yıldız olduğuna can-ı gönülden inandıklarını söyleyen Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’nun herkesin gurur duyacağı bir ilçe olması için mesai arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışıyoruz. Temizlikte, kütüphane sayısında, çocuklarımızın okul dışındaki zamanlarında vakit geçireceği, yeteneklerini keşfedeceği ve kötü alışkanlıklardan uzak kalacağı bilgi evleri, yaz kış spor okulları, buz adası, yaz kampları, özel etkinlikler gibi pek çok konuda İstanbul’un 39 ilçesi ile rekabet edebiliriz. Kış spor okullarımıza 4 bin öğrenci başvurdu. Okullarımızda yüzme, okçuluk, tenis, masa tenisi, voleybol, tekvando, basketbol, jimnastik, buz pateni ve binicilik dâhil 10 branşta eğitim veriyoruz. Futbolu ise amatör spor kulüplere bıraktık, gereken desteği vererek de kulüplerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.