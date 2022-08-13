Siemens
SON
DAKİKA
Çalışan emeklilere kötü haber
Bakan Soylu duyurdu: 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı
Kayınpederini öldüren, eşini ağır yaralayan şahıs tutuklandı
19 işçinin öldüğü kömür ocağında faciadan dönüldü
Gece kulübü önündeki cinayet kamerada...Zanlılar bağ evinde yakalandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor

Bursa'da Bu işi yapma. parana yazık edersin diyenleri dinlemeyen girişimci, yetiştirdiği ejder meyvesiyle servet kazanıyor.

'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Bursa’da "Bu işi yapma. parana yazık edersin" diyenleri dinlemeyen girişimci, yetiştirdiği ejder meyvesiyle servet kazanıyor.

Gürsu ilçesinde uzun yıllar fidan yetiştiriciliği yapan Özhan Öztürk, Güney Amerika menşeli olan ejder meyvesini Bursa’da yetiştirmeye karar verdi. Bu fikrini çevresine ve arkadaşlarına açtı. Fikrini danıştığı herkes ’bu meyve burada yetişmez, boşuna paranı çöpe atma’ demesine rağmen bunları dinlemeyerek bin 500 metre kare alanda seranın içine 800 adet ejder meyvesi dikti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Geçtiğimiz yıl 3 ton ürün hasat eden üretici bu yıl ise 6 ton ürün toplamayı hedefliyor. Yetiştirdiği bu meyvenin kilosunu ise 80 liradan Türkiye’nin bir çok iline gönderiyor. Şimdi girişimciye ’bu işe girme batarsın’ diyen dostları ise bu işi öğrenmek için kendisinden bilgi alışverişinde bulunuyor.

Marmara Bölgesinin ilk ejder meyvesi bahçesini 2018 yılında kurduğunu ifade eden Özhan Öztürk, "4 yıl önce kurduğumu bahçemde geçen yıldan itibaren ciddi oranda hasat alıyoruz. Bu yılki hasadımız başladı. Bu işe girmeye kara verdiğimde danıştığım insanlar ’bu işe girmemelisin, paranı çöpe atma’ diye akıl verdiler. Ben onları dinlemedim ve bu işe girdim. Bin 500 metrekare kapalı sera alanına 800 ejder meyvesi diktim. Geçen yıl 3 ton hasat aldım bu yıl 6 ton bekliyorum. Meyvenin kilosunu 80 liradan satmaktayım. Bin metrekare alandan bu yıl 400 bin lira ciro hedefliyorum. Bu meyvenin masrafı yok, bakımı kolay. Topladığım ürünlerin pazarı var. Talep görüyor. Şimdi ejder meyvesi yetiştirmek isteyenlere bilgilerimi aktararak yardımcı oluyorum" dedi.

Ejder meyvesinin faydaları

Ejder meyvesi B, C vitamini ve lif bakımından zengin bir meyve olarak biliniyor. İçeriğinde bulunan yüksek kalsiyum değeri sayesinde kemikleri güçlendirip gelişimine yardımcı oluyor. Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı