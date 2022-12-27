'Ben, Mehmet Akif' oyunu duygu dolu anlar yaşattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sergilenen Ben, Mehmet Akif tiyatro oyunu, duygu dolu anlara sahne oldu.

'Ben, Mehmet Akif' oyunu duygu dolu anlar yaşattı
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EditörEditör
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sergilenen "Ben, Mehmet Akif" tiyatro oyunu, duygu dolu anlara sahne oldu.

Vefatının 86. yılında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u konu alan tiyatro oyunu, AKM’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sahne alan tiyatro oyunu duygu dolu anlara sahne oldu. Yasin Alp’in yazdığı ve Mehmet Cinemre’nin yönettiği oyunda, Mehmet Akif Ersoy’un yaşam hikayesinden kesitler sunuldu. İstiklal Marşı’nın yazımından sonraki sürecinde işlendiği oyun, tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

'Ben, Mehmet Akif' oyunu duygu dolu anlar yaşattı
'Ben, Mehmet Akif' oyunu duygu dolu anlar yaşattı
'Ben, Mehmet Akif' oyunu duygu dolu anlar yaşattı