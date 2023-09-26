“Siyah Pantolon” hikayesi ile tanınan Alişan Kapaklıkaya’nın yeni kitabı ”Ben Meryem Hayallerime Bilet Var Mı?” okuyucuyla buluşuyor.

Kapaklıkaya, eğitimcilik hayatı boyunca kendisine gönderilen binlerce mektup, mail ve mesajdan yola çıkıp birbirinden etkileyici ve dramatik öyküler paylaşarak okuyucuyu cesur bir mücadelenin izini sürmeye davet ediyor. Yeni kitabında, 38 yıllık eğitimcilik yaşamında kendisine gelen mektuplar, mesajlar ve maillerin içerisinden seçtiği dramatik öykülere yer veren Kapaklıkaya, küçük kız çocuklarının toplumsal alanda yaşadıkları zorluklara odaklandı. Son kitabında, gününün toplumunda küçük kız çocuklarının eğitimsiz bırakılmalarına ve çocuk yaşta evlendirilmelerine dikkat çeken Kapaklıkaya, bu travma üzerinde durdu. Bir önceki kitabı ‘Siyah Pantolun’ ile ailelere yeni bir bakış açısı kazandıran Kapaklıkaya, “Ben Meryem Hayallerime Bilet Var Mı? kitabında da bu yaklaşımını devam ettiriyor. Yediveren Yayınları tarafından çıkan eser, kitapçıların raflarında okuyucusunu bekliyor.