'Ben Mimar Sinan' büyük beğeni topladı

Altıeylül Belediyesi Kent Sahnesi’nin “Ben Mimar Sinan” adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği tek perdelik oyun Hasan Can Kültür Merkezinde ilk kez izleyicisiyle buluştu.

Altıeylül Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Altıeylül Kent Sahnesi tarafından sahnelenen oyun 4 aylık bir hazırlığın ardından izleyiciye merhaba dedi. Osmanlı’nın mimar başı olan Mimar Sinan’ın hayatının anlatıldığı oyunda Mimar Sinan’ı kendisi de mimar olan Mehmet Bülent Sağlam canlandırıyor. Yönetmenliğini Onur Ayan’ın yaptığı tek kişilik oyunda Mimar Sinan’ın hayatı ve günümüzde de hala dimdik ayakta duran eserleri anlatılıyor. Oyunun kostüm tasarımı, sahne dekoru ve kurulumu, ışıklandırma ve teknik desteği Altıeylül Kent Sahnesi oyuncuları ve Kültür İşleri Müdürlüğü personeli tarafından, seslendirmeleri ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından yapıldı.

Altıeylül Belediyesi olarak ilk oyunları “Ben Mimar Sinan” ı sahnelemekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: “ İlçemize vatandaşlarımızın sosyal hayatına değer katacak birçok projeyi kazandırırken aynı zamanda Altıeylül’ümüzü bir sanat kenti haline getirmek istediğimizi hep söyledik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz Altıeylül Kent Sahnesinde birçok kursiyerimiz şuan oyunculuk eğitimi alıyor. Bu eğitimlerin ve çalışmaların meyvesini bugün almış olduk. Böylesine değerli ve anlamlı bir oyunu tamamlayarak, sahneledikleri için Kültür Müdürlüğümüze ve Altıeylül Kent Sahnesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oyunu büyük bir ilgiyle ve beğeniyle izlediğini belirten Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ise. “Tarihimize damga vurmuş, bizim için çok önemli bir değerin hayatını ve eserlerini anlatan “Ben Mimar Sinan” oyununda oyuncusundan, yönetmenine, perde arkasına kadar emeği geçen herkesi kutluyorum. Tabi tüm sanatsal faaliyetlerin baş mimarı Başkanımız Hasan Avcı’ya da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oyun sonunda oyuncu, yönetmen ve perde arkası ekibiyle birlikte izleyicileri selamlayan Başkan Avcı, Kültür İşleri Müdürü İsmail Balcan, Yönetmen Onur Ayan ve Oyuncu Mehmet Bülent Sağlam’ı tebrik ederek plaket verdi.