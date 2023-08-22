Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğinde, Borsa İstanbul Grubu katkılarıyla hazırlanan “Benim Param Değerli” projesi gong töreni ile başladı. Proje ile kamu çalışanlarının finansal okuryazarlık bilgilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Benim Param Değerli projesi kapsamında kamu çalışanlarının finansal farkındalığının artırılması, finansal okuryazarlık bilgilerinin geliştirmesi ve finansal kararlarını doğru şekilde verebilmesi için çeşitli konu başlıklarında eğitimler güncel bilgiler ışığında FODER tarafından hazırlandı. Eğitimler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim Portalı Uzaktan Eğitim Kapısı platformunda yayınlandı.

“Benim Param Değerli” projesinin ilk fazında öncelikli olarak finansal okuryazarlık kavramı ele alınıyor. Kamu çalışanlarının para ile olan ilişkisinde büyük farkındalıklar kazanmasını sağlayacak; bütçe yapma, finansal plan hazırlama, tasarruf etme ve yatırım araçları konularına değiniliyor. Ayrıca eğitim kapsamında, enflasyondan korunma yolları, finansal teknoloji kullanımı, bireysel emeklilik sistemi ve sigorta içerikleri ile parayı güvenceli şekilde değerlendirmenin yollarını örnekler ile yer veriliyor.

“Benim Param Değerli” eğitim serisi kamu çalışanlarının paralarını kendilerine en iyi gelecek şekilde kullanabilmeleri, kısa, orta ve uzun vadede finansal kararlarını en doğru şekilde verebilmeleri için hazırlandı. Kamu çalışanlarının ücretsiz olarak yararlanabileceği Finansal Okuryazarlık eğitim içeriklerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim Portalı, Uzaktan Eğitim Kapısı’ndan online olarak erişilebilecek.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve FODER üyeleri katıldı.

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada, “FODER’in finansal okuryazar bir Türkiye amacına büyük bir katkı sunacağına inandığım "Benim Param Değerli" projesi ile özellikle yeni işe başlamış olan kamu çalışanları başta olmak üzere projeden faydalanan herkesin parasını yönetmek konusunda bilinçli bir farkındalık kazanmasını ve finansal kararlarını en doğru şekilde verebilmelerini hedefliyoruz” dedi.

FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal, "Bireysel tasarruf oranlarının artması, bireylerin kendileri için doğru finansal kararları alabilmesi finansal okuryazarlık farkındalığı ile mümkündür. FODER olarak bu farkındalığın oluşması ve kamu çalışanlarının faydalanması adına Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında Benim Param Değerli eğitim serisini oluşturduk. Bu çevrimiçi eğitim serisi ile kamu çalışanlarının gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine, finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgiye, finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmalarını hedefliyoruz. Temennimiz proje faydalanıcılarının çevrelerine, çalışma arkadaşlarına, ailelerine de bu etkiyi taşıyabilmek. Projenin bugünden başlayarak etkisinin katlanarak artacağını inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Proje, Türkiye’de tasarruf bilincini artırmayı ve finansal alanda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim içeriklerinden elde edilecek farkındalık sayesinde bireylerin kendileri için en doğru finansal kararları alabilmeleri, kendi ekonomilerini yönetebilmeleri hedefleniyor. Projenin ilerleyen aşamalarında davranışsal finans ve ileri seviye finansal okuryazarlık içerikleri ele alınacak. İlk aşamada projeden binlerce kamu çalışanı faydalanabilecek.