'Berceste' adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Bursalı Ressam Ayşenur Bağlı, ilk kişisel resim sergisi olan "Berceste"yi Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çocukluk yaşlarından itibaren birçok atölyede kara kalem ve sulu boya teknikleri üzerine resim eğitimleri alan ve özellikle yağlı boya çalışmaları üzerine yoğunlaşan Bursa’lı Ressam Ayşenur Bağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ilk kişisel resim sergisi olan "Berceste"yi CSO Ada Ankara’da sanatseverlerin beğenisine sundu. Natürmort, manzara ve mitoloji konulu olmak üzere üç farklı temada otuz farklı eserini Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunan Bağlı, klasik tarzdaki manzara resimlerinde, farklı ülkelere yaptığı seyahatlerden esinlendiğini dile getirdi. Bağlı, Mitoloji konulu eserlerinde ise okuduğu ve yazdığı fantastik edebiyat ürünlerinden esinlendiğini belirtti.

"Motivasyonum, hayatın içinde olan şeyleri eserlere aktarmak"

Çocukluk yaşlarından itibaren kara kalem ve sulu boya eğitimleri aldığını ve daha sonra 2019 yılı itibariyle yağlı boya çalışmaları yaptığını ifade eden Ressam Ayşenur Bağlı, "Yağlı boya eserler yaparken motivasyonum, hayatın içinde olan şeyleri eserlere aktarmak. Bu bir günlük tutmak gibi düşünülebilir. Bunun dışında çok seyahat yapıyorum. Seyahatte gördüğüm bütün güzel manzaraları resmetmek benim için büyük bir motivasyon oluyor" dedi.

"Resim, hayatımın bir parçası"

Bağlı, çocukluk yıllarından itibaren resim yaptığı için daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "Yağlı boyaya geçtiğim zaman bunun daha fazlasının olabileceğine inandım. İlerde bir sergi açarım mantığı ile ilerlemedim. Resim, hayatımın bir parçası. Eserlerim bu yüzden hatıraları ve farklı anıları içeriyor" diye konuştu.

En çok beğendiği eserlerini sergiye getirdiğini aktaran Bağlı, bu nedenle seçilmiş ve güzel anlamında kullanılan "Berceste" ismini bu sergiye verdiğini söyledi. Bağlı, ilerleyen dönemlerde İstanbul, Londra ve New York’ta bir sergi çalışmasının olacağını belirtti. Öte yandan, "Berceste" adlı ilk kişisel resim sergisi, sanatseverler için 11 Aralık’a kadar ücretsiz bir şekilde devam edecek.