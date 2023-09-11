'Beslenme çantasında mutlaka yumurta, süt ve peynir üçlüsü olmalı'

Çocukların beslenme çantasında proteinlere, sebze-meyvelere ve tam tahıllı besinlere yer verilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Serkan Aksoy, “Gelişimlerini desteklemek için protein açısından zengin yumurta, süt ve peynir çeşitleri beslenme çantasında olmalıdır. Mevsimindeki sebze ve meyveler vitamin-mineral içerikleriyle bağışıklık sisteminin sağlamlığını artırır. Tam tahıllı besinler ise gün içerisinde performans, kan şekeri dengesi, uzun süre tokluk, lif zenginliği, zindelik, konsantrasyon ve odaklanmayı kolaylaştırıcı etki sağlar” dedi.

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Serkan Aksoy, okula giden çocukların beslenme çantasında neler olması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

“Düzenli beslenme zekâ ve fiziksel gelişime katkı sağlar”

Düzenli beslenmenin zekâ ve fiziksel gelişime katkısını vurgulayan Dyt. Aksoy, “Beslenmeyi sadece karnımızın doyması olarak düşünmemiz yanlış olur. Çünkü beslenme; çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel gelişimin, bilişsel işlevlerin devamlılığındaki temel ihtiyaçların en önemlilerinden biridir. Zekâ gelişiminin ve beyin sağlığının optimal beslenme ile ilişkili olduğu yadsınamaz” diye konuştu.

“Kahvaltı alışkanlığı kazandırılmalı”

Özellikle okul çağındaki çocukların büyüme, gelişme ve okul başarılarındaki en önemli öğünlerinden birinin kahvaltı olduğunun altını çizen Dyt. Aksoy, “Kahvaltı alışkanlığının akademik başarıyı artırdığı yönünde bilimsel çalışmalar mevcuttur. Toplumda ergenlik çağındaki gençler arasında özellikle kız çocuklarının erkeklere göre kahvaltı öğününü atladığı gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında zamansızlık, beden algısıyla ilgili duyulan endişe, iştahsızlık, uyanır uyanmaz besin tüketilememe, iştahsızlık sayılabilir. Bu alanda bilimsel veriler dengeli ve yeterli bir sabah öğününün çocukluk ve ergenlik döneminde mantıksal problemleri çözme becerisi, derse odaklanmanın sağlanması, bağışıklığın artması açısından çok değerli olduğu yönündedir” şeklinde konuştu.

“Sert kabuklu meyveler beyin gelişimi için faydalı”

Kahvaltı öğününün; ergenlik çağındakilerde okula gitmeden önce, çocukluk çağındakilerde ise ders arasında alındığını söyleyen Dyt. Aksoy, “Çocukların gelişimlerini desteklemek için protein açısından zengin yumurta, süt ve peynir çeşitleri beslenme çantasında olmalıdır. Mevsim sebze ve meyveleri vitamin-mineral içerikleriyle bağışıklık (immün) sisteminin sağlamlığını artırır. Tam tahıllı besinler ise gün içerisinde performans, kan şekeri dengesi, uzun süre tokluk, lif zenginliği, zindelik, konsantrasyon ve odaklanmayı kolaylaştırıcı etki sağlar. Kemiklerin ve beynin gelişimi açısından da bitkisel protein içeriği zengin olan sert kabuklu meyveleri (ceviz, fındık, badem, kaju, fıstık) aşırıya kaçmadan okul çağındaki her çocuğun tüketmesi gerekmektedir” dedi.

“Beslenme çantasında olması gerekenler”

Dyt. Aksoy, çocukların beslenme çantasında olması gereken besinleri şu şekilde sıraladı:

“Yumurta, beyaz peynir, mevsim yeşillikleri, zeytin, tam tahıllı ekmek.

Tam buğday unundan yapılmış peynirli bir poğaça, domates, salatalık, ceviz içi.

Patates salatası, yoğurt, omlet.

Evde yapılmış sebzeli börek, 1 bardak ayran.

Sebzeli kek,1 bardak ayran.

Cevizli ev keki, süt.

Simit, peynir, meyve.

Peynirli tost, meyve.

Sandviç, ayran.

Krep, peynir, meyve.

Fırında yapılmış mücver, yoğurt, tam tahıllı ekmek.”

“Uzak durulması gereken besinler”

Çocukların beslenme çantasında olmaması gereken zararlı besinlerin de olduğuna değinen Dyt. Aksoy, bunları şöyle sıraladı:

“Hazır meyve suları.

Açıkta satılan ürünler.

Pastane ürünleri.

İşlenmiş gıdalar (salam, sosis, sucuk).

Şeker, şekerli besinler.

Çok yağlı ve çok tuzlu cips-kraker.

Kızartılmış besinler (patates, köfte, tavuk).

Mayonezli kremalı besinler.”

“Dengeli beslenmek önemli”

Çocukluk çağında dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Dyt. Aksoy, “Çocukluk çağında edinilen doğru beslenme alışkanlıkları, yetişkinlik döneminin temellerini atar. Her obez 2 çocuktan 1’nin gelecekte obez bir yetişkin olacağı ihtimali göz önünde bulundurularak dengeli ve yeterli beslenmenin önemli olduğu bilinmelidir. Çocukların sevmediği bir besin söz konusu olduğunda ebeveyn ve öğretmenlerinin ödül-ceza yöntemiyle yaklaşmaması gerektiği de unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.