'Bidaha Garaj Festivali'' Beyoğlu'nda başladı

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Bidaha Garaj Festivali’nin üçüncüsü Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivalde stantlarda çeşitli kıyafetler ve eşyalar alıcılarla buluşurken etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Beyoğlu’nda Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi’nde, eşyaların ömrünü uzatmak, uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmek, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Bidaha Garaj Festival Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. Festival tüketicilere, yaşanan enflasyonist ortamda değeri artan uygun fiyatla alışveriş yapabilmek, ihtiyaçları dayanışmayla karşılamak için keyifli bir fırsat sunuyor. Festivalin 15 Ekim Pazar günü sonlanacağı öğrenildi.

"Beyoğlu Belediyesi bize böyle bir yer tahsis etti, çok sevindik’’

Bidaha Garaj Festival’in kurucularından Fevziye Hazal Yazan etkinlik hakkında bilgiler verdi. Yazan, "Biz 3 yakın arkadaşız uzun süredir senelerdir ikinci el eşya meselesiyle çok yakından ilgileniyoruz. Sevmekle başladı her şey. Uzun süredir alışveriş merkezlerine girmiyoruz. Bu tutkuyu bilen arkadaşlarımız bizi de bu işin parçası yapın dediler bu şekilde başladı. Önce bir sanat galerisinde kendi eşyalarımızı ikinci ele dönüştürmek ve diğer arkadaşlarımızın eşyalarını da satmakla başladı. O günden sonra nasıl bir geri dönüş alacağımızı bilmiyorduk. İnsanlar biraz ikinci ele karşı mesafeliler. İlkinde çok fazla bir katılım oldu, daha sonra ikincisini yapmaya karar verdik. Onu da Cihangir’de bir dairede gerçekleştirdik. Etkinliğimizin üçüncüsünü yapmak için Beyoğlu Belediyesi bize böyle bir yer tahsis etti, çok sevindik. Şimdi buradayız hem kendi ürünlerimizi satıyoruz hem de insanlar kendi ürünlerini getirip satabiliyorlar burada" şeklinde konuştu.