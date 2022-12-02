BEBKA öncülüğünde Bilecik’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde ‘Bilecik Arıcılık ve Arı Ürünleri’ çalıştayı düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Ülkemizde 8 milyon kovan var, ama ilimizde bu sayı sadece 16 bin. Elde edilen 110 bin ton balın sadece 100 tonu Bilecik’te üretiliyor. İlimizin yüzde 60’ı ormanlık alanlar, çok zengin bir fauna ve floraya sahibiz. Bal üretiminde Çin’den sonra ikinci sıradayız. Bu ülkemiz adına gurur verici bir durum. Bilecik’te bu üretime daha fazla katkı vermeli, bu konuda da ivedi şekilde gerekli adımlar atılmalı. Devletimiz kooperatif üyelerine daha fazla destek veriyor. Bugün 400 olan kooperatif üye sayımızın daha da artacağına inanıyorum. Arıcılığın gelişmesi için biz de elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Arıcılığın ilimizde gelişmesi için kalkınma ajansı destekleriyle gerçekleşen bu çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman isimlerin katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi. Soru-cevap bölümünün ardından çalıştay sona erdi.

Çalıştaya, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Merkez Başkanı Ziya Şahin, BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Güngördü ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.