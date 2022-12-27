'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı dolmaya başladı

Çanakkale’de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, son yağışlarla dolmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda yeterli yağış olmaması sebebiyle yaklaşık 10 milyon metreküpe kadar düşen baraj suyu, son yağan yağışlar ile birlikte Bayramiç Barajı’nda son bir ayda yüzde yüz artış yaşandı. Barajdaki su kapasitesi 10 milyon metreküpten, 20 milyon metreküpe çıktı.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye’deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşandı. Kuraklık, Çanakkale’deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda da su seviyesi ciddi oranda azaldığı tespit edildi.

Son bir ayda yağan yağışlarla birlikte Çanakkale’deki bazı baraj ve göletlerin su kapasitelerinde artış yaşandı. Yeterli yağmur yağmadığı için neredeyse kuruma noktasına kadar gelen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nda geçtiğimiz ay yaklaşık 10 milyon metreküp su kalmıştı. Son yağan yağışlar ile birlikte Bayramiç Barajı’nda son bir ayda yüzde yüz artış yaşandı. Barajdaki su kapasitesi 10 milyon metreküpten, 20 milyon metreküpe çıktı.

Gölet ve barajlarımızda istenilen su seviyelerine ulaşacağız

Son yağan yağışların Çanakkale’deki gölet ve barajlara olan etkisini değerlendiren Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, ciddi şekilde kurak bir sonbahar ve kış mevsimi yaşadıklarını belirterek, “Geldiğimiz güne kadar bakacak olursak. Bölgemizde istediğimiz yağışlar olmadı. Buna bağlı olarak da bölgemizde bulunan gölet ve barajlardaki doluluk oranlarımız bizim istediğimiz seviyelerde değiller. Ancak önümüzde ciddi şekilde uzun bir daha süreç var. Yani kışın daha Aralık ayına yeni girmiş durumdayız. Burada 4-5 aylık bir sürecimiz var. Kış ayı ve ilkbahar ile birlikte oluşacak yağışlarla beraber bizim göletlerde ve barajlardaki doluluk oranlarımızın biz tamamlayacağımızı ve istenilen seviyelere geleceğini düşünmekteyiz. Şu günümüze baktığımızda sırtı güçlü su kaynaklarına dayalı olan üreticilerimize de Bayramiç Barajı gibi güçlü bir su kaynağına sırtını dayamış durumda. Son bir ayda yüzde 10 seviyelerinden kendini yüzde 20 seviyelerine taşımış durumda. Ama sırtını çok güçlü su kaynaklarına dayayamamış olan gölet ve barajlarımızda doluluk oranlarımız son bir aya göre baktığımızda aşağı yukarı aynı seviyelerde durmakta. Ancak altını çiziyorum. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Çok uzun bir kış ve ilkbahar mevsimlerimiz var. Beklenen yağışların bu kış ayıyla ve ilkbaharda oluşacak olduğunu öngörüyoruz. Gölet ve barajlarımızda istenilen su seviyelerine ulaşacağız. Üreticilerimizde bunu yine üretimde kullanmaya devam edecekler diye düşünüyoruz” dedi.

Kurak bir mevsim geçiriyoruz

Şuanda endişe edecek bir durumun daha olmadığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, “Tehlike çanı dediğimiz çanlar daha çalmıyor. Ama kurak bir mevsim geçiriyor muyuz. Evet, kurak bir mevsim geçiriyoruz. Ama önümüzde de çok uzun bir süreç var. Dolayısıyla şuanda üreticilerimizin endişe edeceği bir durum daha henüz yok. Ama bu durum ilkbahara kadar bu şekilde devam edecek olursa o zaman üreticimizi sıkıntıya sokacak durumlar oluşabilir. Ama bu uzun süreçte ben istediğimiz yağmurların oluşacağını ve herhangi bir olumsuzluk olmadan bizim üretimimize devam edeceğimizi düşünmekteyim” diye konuştu.

Yüzde 10’dan 20’ye çıkaran gölet ve barajlarımız var

Bölgede yağmurların oluştuğunu belirten Kaya, “Bu yağmurlarla beraber bazı göletlerimiz bundan bir ay önceyle bugüne baktığımızda yüzde yüz kendinin doluluk oranını arttırmış. Yüzde 10’dan 20’ye çıkaran gölet ve barajlarımız var. Dolayısıyla bu sürecin bu şekilde devam etmesi neticesinde inşallah bir problem yaşamadan üreticilerimiz, üretimlerine devam ederler diye düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.