'Bir Destandır Çanakkale' kitabı tanıtıldı

Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu’nun kaleme aldığı ’Bir Destandır Çanakkale’ kitabın tanıtım toplantısı Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Anbarcıoğlu, Çanakkale Zaferi’nin yeryüzünde görülmüş en büyük zafer olduğunu belirterek, kitapta bir avuç insanın bir avuç üzümle zafer kazandığını anlattı. Oyun, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde 137 kez sahnelendiğini söyledi. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan oyunun ve kitabın yazarı 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Çanakkale Zaferi’nin yeryüzünde görülmüş en büyük zafer olduğunu dile getirdi.

Anbarcıoğlu,” Benim Çanakkale şiirim vardı, bu şiiri Erdinç hocamızın ve ekibinin oynayabileceği bir şekilde senaryolaştırdık. 2009 yılından itibaren biz bu oyunu hiçbir ücret almadan 137 yerde sahneledik. Çanakkale muazzam bir zaferin adıdır, yokluktan zafere dönüşen bir isimdir. Kitabın içerisinde yaşanmış olayları anlatmaya çalıştım. Hakkı ile annesi ve hem kocası hem de oğlu şehit olan Adile teyzenin hikayesi var. Gerçek yaşanmış olayları kaleme aldım. Bizim Çanakkale’de çok gizli kahramanlarımız var mesela bunlardan birisi Bursa’nın Yenişehir ilçesinden Müstecip Onbaşıdır. O da arkadaşları gibi cepheye götürülüyor, 29 Ekim günü bir deniz altının periscobunu görüyor ve ateş ederek onu etkisiz hale getiriyor. Bir mehmetçik deniz altını rehin alıyor. Ben buradan yönetmenlere, yapımcılara sesleniyorum, ilgilenen olursa Müstecip Onbaşı’nın senaryosunu sizlerle seve seve paylaşabilirim. Bir Destandır Çanakkale kitabının arkasında da yazdığı gibi ’Bu kitap para ile satılamaz, bedeli Çanakkale’de ödenmiştir’ Bu kitabı benden isteyen okullara, kütüphanelere, derneklere, kuruluşlara seve seve armağan edebilirim" diye konuştu.