'Bir Türkü Tiyatrosu' Keçiören'de sahnelendi

Halk oyunları, türküler, gelenek ve göreneklerin yanı sıra Türk gastronomisinin de anlatıldığı “Bir Türkü Tiyatrosu” Keçiörenli sanatseverlerle buluştu.

Türk halk müziği sanatçısı Kürşat Taner Biçici’nin yazıp oynadığı, “Bir Türkü Tiyatrosu” Keçiören’deki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Halk oyunları, türküler, gelenek ve göreneklerin yanı sıra Türk gastronomisini anlatan oyuna Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenliler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın iş birliğinde ilçemizde sahnelenen ‘Bir Türkü Tiyatrosu’nda gençlerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Özümüzü, geçmişimizi, kültürümüzü, Anadolu insanının acılarını, sevinçlerini ve daha nicelerini anlatan türkülerimizi gelecek nesillere sevdirecek bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese, kıymetli sanatçımız Kürşat Taner Biçici ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Oyunun sonunda çiçek takdiminde bulunularak hatıra fotoğrafı çektirildi.