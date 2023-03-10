'Bitki çayı, sağlıklı beslenme olmadan zayıflatamaz'

Diyetisyen Cemre Kamalı, vatandaşların zayıflamak için bitki çaylarına yöneldiğini ama sağlıklı beslenme olmadan zayıflamalarının imkansız olduğunu söyledi.

Diyetisyen Cemre Kamalı, diyette doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. Diyette ekmeğin çıkarılması ile sağlıklı bir çözüm alınamadığını anlatan Diyetisyen Kamalı, "Ekmek B grubu vitaminlerinin en önemli kaynaklarından birisidir. Diyette en son beslenme akşam 18.00 olmadı. Nedeni; kişinin diyeti yaşam şekline, standartlarına, metabolizmasına, günlük uyku düzenine göre yazılır. En son beslenme saati bu kriterlere göre belirlenir. Belirli bir saati yoktur" dedi.

Glütensiz her ürün sağlıklı mıdır

Diyetisyen Cemre Kamalı, glütensiz her ürün sağlıklı olmadığı söyleyerek, "Maalesef hazır aldığınız glütensiz ürünlerin çoğu yüksek miktarda koruyucu ve katkı maddesi içeriyor. Glütensiz beslenme biçiminin bir tedavi yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Çölyak ve glüten hassasiyeti veya otoimmün hastalıklar gibi özel beslenme gereken durumlarda evet glütensiz besinler tüketilebilir fakat dengeli beslenen ve problemi olmayan bireyler glütensiz beslenmek zorunda değildir. Bu sebeple glütensiz ürün tercih edecekseniz lütfen çok iyi etiket okuyun. Lif miktarına, şeker ve kullanılan yağa mutlaka bakın sağlığınızdan olmayın" ifadelerine yer verdi.

Uzun süre aç kalınarak kilo verilir mi

Kamalı, uzun süre aç kalınarak kilo verileceğini ancak bunun zayıflamak olmadığı söyleyerek, "Tartıda kilo kaybını görmek için 24 saat aç kalmanız yeterli. Ancak bu gerçek kilo kaybı değildir. Çünkü bu yöntemle vücut su kaybına uğruyor ve kaslar küçülüyor ama yağlar erimiyor. Bu aşamada organizma kendisi için gerekli olan enerjiyi yakalamak için kasları enerjiye dönüştürüyor. İşte bu nedenle gün boyunca yemek yemeyen kişi kendini güçsüz hissetmeye başlıyor. Bu sebeple aç kalarak zayıflamaya çalışmak tamamen sağlıksız bir çözümdür. Protein ağırlıklı beslenmede, vücut proteinleri sindirmek için çok fazla enerji harcar ve zayıflama olabilir ancak proteinlerle birlikte vücuda çok fazla yağda gireceğinden dolayı başka rahatsızlıklar ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

"Bitki çayı sağlıklı beslenme olmadan zayıflatamaz"

Kamalı açıklamasının devamında, "Bitki çaylarının sadece metabolizmayı hızlandırmaya, ödem atmaya yardımcı olan etkileri vardır fakat hiçbir bitki çayı sağlıklı beslenme olmadan zayıflatamaz. Limonun bağırsakları çalıştırıcı özelliği vardır fakat limonlu suyun zayıflatıcı, yağ yakıcı hiçbir etkisi yoktur. Ancak C vitamini almak için limonlu su tüketilebilir. Uluslararası Spor Beslenmesi Topluluğu dergisinde yer alan bir çalışmada spordan önce yapılan hafif bir beslenmenin yağ yakımını hızlandırdığını göstermiştir. Fakat açken spor yapmak herkes için uygun olmayabilir. Kan şekeri düşebilir, rahatsız hissedebilirsiniz ve egzersizi tam gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ana öğünden hemen sonra meyve tüketilmesi mide ekşimesine, yanmasına, gaza sebep olabilir bundan dolayı 2 saat sonra tüketilmesi daha doğru olur. Tam tersi salatalara zeytinyağı konulması gerekmektedir. Yağda eriyen vitaminlerden bu şekilde yararlanırız" ifadelerini kullandı.