'Bitkilerin Profesörü' Ankara Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluştu

“Bitkilerin Profesörü” olarak tanınan Prof. Dr. Aysun Karabulut, 19. Ankara Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza gününde okuyucularıyla buluştu.

’Bitkilerin Profesörü’ olarak tanınan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 19. Ankara Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza gününde okuyucularıyla buluştu. Sağlık İksirleri, Doğada Hayat Var, Yaşamın Biyokimyasal Sırları, Antioksidanlar ve Stres adlı kitaplarından sonra Şifayı Tabiatta Bulmak isimli kitabı ile okuyucunun karşısına çıkan Karabulut’un bulunduğu stanttaki yoğunluk ise göze çarptı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Karabulut, fuarın kalabalık ve yoğun geçtiğini söyledi. İnsanların teknolojik gelişmelerle beraber telefon ve bilgisayar ile oyalandığına dikkati çeken Karabulut, fuarda kitaplarla ilgilenilmesini ise olumlu bulduğunu belirtti. Özellikle de gençlerin kağıda dokunarak sağlıklı yaşamı ve tıbbı öğrenmesini kayda değer bulduğunu vurgulayan Karabulut, yazdığı son ’Şifayı Tabiatta Bulmak’ kitabının bu açıdan yerinde olduğunu anlattı. Doğada sağlıklı yaşam için birçok ipucu yer aldığını aktaran Karabulut, “Doğadaki sağlığa faydalı ürünlerde geçmişte Gılgamış Destanı’na ve Lokman Hekim’e kadar gidiyorsunuz. Ölümsüzlük arayışının bugüne gelişine bakıyoruz. Oradaki nergisin Alzhemier’e iyi gelmesi, ölümsüzlük iksiri midir diye akla geliyor” diye konuştu.

Karabulut, yaptıkları çalışmalarla kayısı çekirdeğinin içinde yer alan ‘Amigdalin’ maddesi ile kanseri önleme noktasında önemli verilere ulaştıklarını ve bu yönde uluslararası yayınlar yaptıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

“İçerisinde probiyotiklerin bulunduğu ve aynı zamanda bağırsaklardan emilimi kolaylaştırarak siyanürden arındırılmış bir şekilde karşınıza çıkacağız. Bitkisel ürünler doğadan mutfağımıza geliyor. Bahçemiz mutfağımız, yediklerimiz ilaçlarımız olsun. Bu anlamda da yediğimiz her şeyi ve suyu bilinçli tüketmek önemli.”

Fuarı gezen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Karabulut’un yazdığı kitapları çok başarılı bulduğunu belirtti. Tabiatta Şifayı Bulmak kitabını çok merak ettiğini kaydeden Prof. Dr. Tekdemir, “Şimdi bu kitabı bir çırpıda okurum diye tahmin ediyorum. Tabiatta gerçek sağlığı bulmamız gerekiyor. O yüzden bize hayatta gerçekten çok büyük bir katkısı olacak. Çok kıymetli bir eser, herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karabulut’un yazdığı kitaplardan elde edilen gelirin bir bölümü öğrencilere burs olarak veriliyor.