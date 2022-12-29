'Bizim Ev' yeni yıla erken girdi

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları düzenlenen yılbaşı eğlencesiyle 2023’ün gelişini kutladı.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları yaklaşmakta olan 2023 yılını düzenlenen etkinlikle karşıladı. Çeşitli engelli guruplarına yönelik eğitici çalışmaların yürütüldüğü Bizim Ev, bu kez erken yılbaşı kutlamasına sahne oldu. Katılımcılar Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın şarkılarıyla eğlendi. Keyifli anlar yaşayan Bizim Ev üyelerinin eğlencesine aileleri de ortak oldu. Şarkılara eşlik eden katılımcılar, oyunlar oynayarak coşkuyu hep birlikte yaşadılar.

Etkinliğe Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı. Sibel Özer tüm katılımcıların yeni yılını kutlayarak sağlık ve mutluluk diledi. Oynanan oyunlara da eşlik eden Özer, Bizim Ev katılımcılarının yeni yıl coşkusuna ortak oldu.