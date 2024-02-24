'Bizim Kızlar' yarı finaldeki ilk galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde başarıyla mücadele ederek grubunu 2. sırada, çeyrek finaldeki grubunu da lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. lige yükselme maçlarının yarı finallerinde oynadığı ilk maçında Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-0 kazandı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Bizim Kızlar”ı yarı finallerin ilk maçında yalnız bırakmadı. Eskişehir’de oynanan yarı finallerde maç öncesinde takıma başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu maçı Kaymakam Adem Öztürk ile birlikte büyük bir heyecanla tribünlerden izledi. 1.Lige yükselme mücadelesini Eskişehir 2. Grubunda sürdüren “Bizim Kızlar” yarı finallere galibiyetle başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maça Bozüyük Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle gelen taraftarlar da takıma maç boyunca destek verdi. Maçta üstün bir performans sergileyen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 25-16, ikinci seti 25-19 ve 3. seti de 25-9’luk skorla alarak maçı 3-0 kazandı. Galibiyetle biten maçın sonunda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu takımı ve teknik heyeti tebrik ederek takımın galibiyet sevincine ortak oldular.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı grubundaki 2. maçını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu’nda 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 18:30’da Fenerbahçe Abaga Jewellery Voleybol Takımı ile oynayacak. Voleybolseverler Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın yarı final maçlarını Bozüyük Belediyesi’nin resmi youtube ve facebook hesabından canlı olarak izleyebilecekler.