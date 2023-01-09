'Bizim Kızlar' 10. haftada Sakarya deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 10. hafta maçları oynandı. 10. Grupta mücadele eden ve liderliğini 10. haftada da korumayı başaran Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı deplasmandan 3-0’lık galibiyetle döndü.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Sakarya Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Sakarya Ada Spor ile karşı karşıya geldi. Her 3 sette de üstünlüğünü hissettiren "Bizim Kızlar" 1. seti 16-25, 2. seti 12-25 ve 3. seti de 18-25’lik skorla kazandı. “Bizim Kızlar” 11. hafta maçını 15 Ocak 2023 Pazar günü Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda Bilecik Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayacak.