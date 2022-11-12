'Bizim Kızlar' Bilecik Belediye Spor maçı öncesinde moral depoladı

“Bizim Kızlar” hafta sonu oynanacak olan Bilecik Belediye Spor maçı öncesinde İlçe kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya gelerek moral depoladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 10. grupta mücadele eden ve grup liderliğini sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, takımlarını ve Bozüyük’ü ulusal ligde en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir gayret gösteren “Bizim Kızlar” İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Belediye Başkan Yardımcısı ve kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu, kulüp yöneticileri ve antrenörleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu, pazar günü Bilecik’te oynanacak maç öncesinde yapılan bu buluşmada çalışmalar hakkında bilgi alarak, “Bizim Kızlar”ı ilk 3 maçta gösterdikleri başarılı performansları için tebrik ettiler, sporculara ve antrenörlerine başarılar dilediler. Gece boyunca takım ile görüşerek sohbet eden protokol üyeleri ayrıca takıma her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını belirttiler.

Ligin önemli karşılaşmalarından biri olan Bilecik Belediye Spor ile Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı arasında 13 Kasım 2022 Pazar günü, Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda saat 14:00’te oynanacak olan maç Bozüyük Belediyesi facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.