'Bizim Kızlar' çeyrek finalde Besni Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde devam eden 1. Lig’e yükselme maçlarının çeyrek finallerinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, oynadıkları ikinci maçta Besni Gençlik Spor Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-0 kazandı.

1.Lige yükselme mücadelesini Eskişehir B Grubu’nda sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, çeyrek final maçlarına aldıkları 2 galibiyetle devam ediyor. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maça Bozüyük Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle gelen taraftarlar, takımlarını çeyrek finallerde yalnız bırakmadı. Yoğun taraftar desteğiyle oynanan maçı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 25-11, ikinci seti 25-12 ve üçüncü seti de 25-9’luk bir skorla alarak maçı 3-0 kazandı.

Maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük CHP İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve voleybolseverler izledi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, grubundaki üçüncü ve son maçını Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda bugün saat 14.30’da Didim Spor Voleybol Takımı ile oynayacak.