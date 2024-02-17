'Bizim Kızlar' çeyrek finaldeki ilk galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde başarıyla mücadele ederek grubunu 2. sırada tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. lige yükselme maçlarının çeyrek finallerinde oynadığı ilk maçında Beykoz Belediye Spor Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-1 kazandı.

1.Lige yükselme mücadelesini Eskişehir B Grubunda sürdüren “Bizim Kızlar” çeyrek finallere aldıkları galibiyetle güzel bir başlangıç yaptı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Bizim Kızlar”ı 1. lige yükselme maçlarında yalnız bırakmadı. Eskişehir’de oynanan çeyrek finallerde maç öncesinde takıma başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu maçı Kaymakam Adem Öztürk ile birlikte tribünlerden izledi. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maça taraftarlar da Bozüyük Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle gelerek takıma destek verdi. Oldukça heyecanlı geçen maçı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 25-20, ikinci seti 25-18 alırken 3. seti 23-25’lik skorla kaybetti. Dördüncü sette de üstün bir oyun sergileyen “Bizim Kızlar” son seti 25-20 alarak maçı 3-1 kazanmayı başardı. Galibiyetle biten maçın sonunda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek takımı ve teknik heyeti tebrik ettiler, takımın galibiyet sevincini paylaştılar.