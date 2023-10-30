'Bizim Kızlar' deplasmandan 3-0'lık galibiyetle döndü

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 2. haftasında Zonguldak DSİ Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-0 kazandı. Maç öncesinde “Bizim Kızlar” sahada Türk Bayrağı açarak Cumhuriyet’in 100. yaşını kutladılar.

Zonguldak Site Spor Salonu’nda oynanan maçı ilk seti 25-5, 2. seti 25-6 ve 3. seti 25-9’luk skorlarla kazanan “Bizim Kızlar” 3-0’lık bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada hiç set vermeyen “Bizim Kızlar” ligin 3. haftasında da Düzce Spor Voleybol Takımı’na ev sahipliği yapacak.

Maç öncesinde üzerinde Atatürk’ün fotoğrafı olan bir bayrak açarak Cumhuriyetin 100. yılını sahada kutlayan “Bizim Kızlar” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır” sözünü hatırlatarak “bize Cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyoruz. Nice 100 yıllara” dediler.