'Bizim Kızlar' galibiyetle başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2023-2024 Voleybol Sezonunda Kadınlar 2. Liginde 10. Grupta mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun ilk maçında Karabük Gençlik Spor Voleybol Takımını mağlup etmeyi başardı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve aynı zamanda kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol sever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Yoğun bir seyirci desteği ile heyecanlı geçen maçı "Bizim Kızlar" 1. seti 25-13, 2. seti 25-13 ve 3. seti de 25-14’lük skorla 3-0 kazandı. Maça Bozüyük Belediyesi Cimnastik branşı sporcuları da gelerek voleybolcu ablalarına destek oldular. Maçın sonunda Vali Şefik Aygöl, Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek her iki takımı ve teknik heyetlerini tebrik etti. “Bizim Kızlar” ile galibiyet sevincini paylaşan protokol üyeleri voleybol takımı ile anı fotoğrafı çektirdi.

‘Bizim Kızlar’ bir sonraki maçlarını Zonguldak Site Spor Salonu’nda 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 15:00’te Zonguldak DSİ Voleybol Takımı ile oynayacak.