'Bizim Kızlar' yarı final müsabakalarının son maçında Sultan Spor'a set vermedi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Ligi 1. Lige yükselme maçları yarı final müsabakalarında karşı karşıya geldiği Sultan Spor’u 3-0 yenmeyi başardı. “Bizim Kızlar” müsabakaların son gününde Sultan Spor’a set vermedi.

1.Lige yükselme mücadelesini Amasya 3. grubunda sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Amasya Spor Salonu’nda üçüncü ve son maçında grubunun lideri Sultan Spor ile karşılaştı. 3 set halinde oynanan heyecanlı maçta başarılı bir performans sergileyen “Bizim Kızlar” rakibine hiç set vermedi. İlk seti 25-22, 2. Seti 25-21 ve 3. Seti 25-17 ’lik bir skorla kazanan “Bizim Kızlar” maçı 3-0 kazandı. Oynanan son maçların ardından Amasya 3. Grubundaki yarı final maçlarını “Bizim Kızlar” aldıkları 5 puan ile 3. olarak tamamlarken Sultan Spor 2., Beykoz Belediyesi Voleybol Takımı ise 1. olarak tamamladı.