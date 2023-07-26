'Bizim Köyde Şenlik Var' etkinliği yüzleri güldürdü

İzmit Belediyesi’nin kırsal mahallelerde çocuklar için organize ettiği, içinde birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı "Bizim Köyde Şenlik Var" programı Bayraktar Mahallesi’nde devam etti.

Yaz tatilindeki çocuklar için rengarenk etkinlikler düzenleyen İzmit Belediyesi, "Bizim Köyde Şenlik Var" programıyla Bayraktar Mahallesi’ndeki çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı. Bayraktar İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Eğlenceli yarışmalar, sihirbaz gösterisi, palyaçolar, sosis balon yapımı ve yüz boyama aktiviteleriyle çocuklar gönüllerince eğlendi. Patlamış mısır, kek ve limonata ikramlarının da yapıldığı etkinlikte, çocuklar keyifli bir gün geçirmiş oldu.