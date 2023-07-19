'Bizim Köyde Şenlik Var' programı başladı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kırsal mahallelerdeki çocuklar için organize ettiği "Bizim Köyde Şenlik Var" etkinlikleri Akmeşe’de çocukların yoğun katılımıyla başladı.

İzmit Belediyesi, yaz tatili boyunca çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kırsal mahallelerde çocuklar için organize ettiği Bizim Köyde Şenlik Var etkinlikleri Akmeşe’de çocukların yoğun ilgisiyle başladı. Akmeşe spor sahasında gerçekleştirilen programda geleneksel çocuk oyunlarından mini discoya, yarışmalardan sihirbaz gösterilerine, bubble showdan jonglör gösterilerine kadar birçok renkli etkinlik düzenlendi. Yüz boyama, sosis balon dağıtımı ve patlamış mısır ile kek-limonata ikramlarının yapıldığı etkinlikte çocuklar keyifli bir akşam geçirmiş oldu.