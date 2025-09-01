'Böbrekte kistim var ne yapmalıyım?' sorusu SGM'de cevap bulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 Eylül Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Farkındalık Günü’nde "Böbrekte Kistim Var Ne Yapmalıyım?" konulu konferansta vatandaşların merak ettiği sorulara cevap olacak. 4 Eylül Perşembe günü SGM’de vatandaşlarla buluşacak olan Prof. Dr. Hamad Dheir ve Dr. Öğretim Üyesi Mahmud İslam konuyla ilgili tüm detayları aktaracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 4 Eylül Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Farkındalık Günü’nde Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında vatandaşları bilgilendirici bir konferans ile kafalardaki soru işaretlerini yok edecek. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla "Böbrekte Kistim Var Ne Yapmalıyım" konulu konferans programı, 4 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Konferans Salonu’nda vatandaşlarla buluşacak.

Konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Hamad Dheir üstleencek ve Dr. Öğr. Üyesi Mahmud İslam konuşmacı olarak katılacak. Alanında uzman iki isim, konuyla ilgili merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Böbrek sağlığının yaşam kalitemiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Polikistik böbrek hastalığı toplumda sık görülüyor ancak çoğu zaman yeterince bilinmiyor. Erken teşhis ve bilinçlenme ile kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz. Bu nedenle tüm hemşehrilerimizi farkındalık programımıza davet ediyoruz" denildi.