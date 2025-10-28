'Bugünün zorluklarını yarının fırsatlarına dönüştürebiliriz'

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi, Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) ve NRW Global Business Yatırım ve Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Düsseldorf’ta düzenlenen Üst Düzey İş Adamları Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Türkiye’nin üretim, yatırım ve güven vizyonunu dünyaya taşıdıklarını vurgulayan Yalçıntaş, "Almanya’daki varlığımız, OYAK’ın küresel büyüme stratejisinin en somut örneği" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Almanya’da düzenlediği üst düzey iş adamları yuvarlak masa toplantısına katılan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, temasları sırasında Almanya’daki OYAK iştiraklerinin faaliyetlerini değerlendirdi, şirketin gelecek perspektifiyle ilgili mesajlar verdi.

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi DEİK’in programında, Türkiye’den ve Almanya’dan şirketlerin üst düzey yönetici ve temsilcileri Düsseldorf’ta buluştu. Almanya’nın 10’uncu Cumhurbaşkanı ve Alman-Türk İş Konseyi Onursal Başkanı Christian Wulff ile Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst’ün de katıldığı toplantıda iki ülke ekonomik ilişkileri ve potansiyeller ele alındı. Enerji, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, tedarik zincirleri, teknoloji ve üretim başlıklarındaki fırsatlar değerlendirildi.

Toplantılara katılan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş temaslarında, Almanya’da iki güçlü markayla faaliyet gösteren şirketin ülkede yatırımcı ve işletmeci olduğunu vurguladı. "Şirket olarak uzun vadeli ortaklıkların gücüne inanıyoruz" diyen Yalçıntaş, "Birlikte çalıştığımızda, bilgi, deneyim ve güveni birleştirdiğimizde bugünün zorluklarını yarının fırsatlarına dönüştürebileceğimize inanıyoruz" mesajı verdi.

Geleceğe yönelik stratejiler değerlendirildi

Almanya’daki temasları hakkında bilgi veren Yalçıntaş, "İştiraklerimizden ANKER Bank GmbH ve Almatis’e gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yaptığımız kapsamlı görüşmeler, operasyonel süreçlerimizi yerinde değerlendirme ve geleceğe yönelik stratejik planlarımızı şekillendirme açısından önemli bir fırsat sundu" dedi.

Şirket küresel rekabet gücünü artırma hedefleri doğrultusunda Almanya’daki yatırımlarının stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Murat Yalçıntaş, "Almanya’daki varlığımız, OYAK’ın uluslararası büyüme vizyonunun en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde Almanya ve Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İştiraklerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, bu hedeflerimize istikrarlı ve kararlı biçimde ilerlememiz açısından kritik bir rol oynuyor" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, 60 yılı aşan bankacılık tecrübesini modern dijital yetkinliklerle birleştiren Frankfurt merkezli OYAK ANKER Bank GmbH, 1,4 milyar euroluk aktif büyüklüğüyle Türkiye ve Almanya arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. OYAK şirketlerinin Avrupa’daki büyümesine ivme kazandıran banka, BaFin ve Bundesbank denetiminde, tam lisanslı bir Alman bankası olarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine güvenilir finansal çözümler sunuyor.

Açıklamaya göre, 100 yılı aşkın birikimiyle; altı ülkede yedi üretim tesisi, altı dağıtım merkezi ve beş Ar-Ge laboratuvarıyla faaliyet gösteren Almatis, Ludwigshafen’deki üretim tesisiyle yüksek kaliteli alümina üretiminde dünya liderlerinden. Şirketin Ludwigshafen tesisi, Almanya’nın ileri seramik, kimya ve refrakter sanayilerinde stratejik bir role sahip.