'Burda/yız' sergisi Nilüfer'de sanatseverlerle buluştu

Çağdaş Sanat Topluluğu katkıları, Uluslararası Sanatçılar Birliği sanatçıları ve Bursalı sanatçıların katılımı ile düzenlenen Bursa “Burda/yız” resim sergisi, Galeri N’de izlenime açıldı. Ressam Birce Özateş Meral’in küratörlüğünde düzenlenen sergide 29 sanatçının 29 eseri yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Galeri N, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Akademisyen ve sanat eğitimcilerinden oluşan 29 sanatçının eserlerinin yer aldığı Bursa “Burda/yız” başlıklı resim sergisi, Galeri N’de sanatseverlerin izlenimine açıldı. Ressam Birce Özateş Meral’in küratörlüğünde ilki düzenlenen serginin açılışına, sanat tutkunlarının ilgisi büyüktü. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte serginin açılışına katıldı. Bursa “Burda/yız” isimli resim sergisi, Gaziantep merkezli Çağdaş Sanat Topluluğu katkıları, Uluslararası Sanatçılar Birliği sanatçıları ve Bursalı sanatçıların katılımı ile gerçekleşti.

Sergi açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu serginin sanata ve sanatçıya önem veren Nilüfer’de açılması çok anlamlı” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatan Başkan Turgay Erdem, sergide çalışmaları bulunan sanatçıları da kutladı ve katılım belgelerini verdi.

Sergide, farklı ölçü ve teknikte, serbest temalı 29 eserin yer aldığını belirten küratör Birce Özateş Meral, “Sergimiz, ülkenin çeşitli noktalarından, çoğunluğu akademisyen ve eğitimci 29 sanatçının 29 eserini, izleyiciler ile buluşturuyor. Emekle doğmuş eserlerimiz, izleyenleri küçük bir yolculuğa çıkarsın istiyoruz” dedi.

Bu yıl ilkini düzenledikleri sergi etkinliğini, geleneksel bir yapıya dönüştürerek her yıl tekrarlama düşüncesinde olduklarını belirten Meral, “Şehrimizdeki tüm sanatseverleri eserleri izlemeye davet ediyorum” diyerek sanatseverlere çağrıda bulundu.

Birce Özateş Meral, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” adını verdiği Atatürk portresini arkadaşları adına yaptığını belirterek, bu eserini sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Nilüfer Belediyesi’ne armağan ettiğini söyledi.

Ahmet Duran Bozkuş, Aylin Bayram Badancı, Betül Soy, Birce Özateş Meral, Ejmel Yalçıntaş, Fatih Kandemir, Fatma Öztürk, Fikret Dadal, Gülendam Dolgun Çelik, Hasan Rastgeldi, Himmet Öcal, Kemal Topçu, Mona Muzo , Nilay Çevik Dirlik, Nimet Topkaç, Nurgül Demir, Oğuz Demir, Özgül Ercan Dengin, Ömer Şenol , Seçil Zenginler, Seldağ Kip, Serap Timoçin Uyuğ, Seyfi Yıldırım, Sibel Okumuş, Şeref Yeter, Turan Enginoğlu, Levent Tanyeri, Vesile Uvaçin ve Yeşim Alaçam isimli sanatçıların, plastik sanatlar ile deri işleme türünde yapılmış çok özel çalışmalarının yer aldığı sergi, 12 Kasım’a kadar izlenime açık kalacak.