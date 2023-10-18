'Bütün Kadınların Kafası Karışıktır' İstanbul ve İzmir'de
Ece Temelkuran'ın aynı adlı kitabından tiyatro sahnesine uyarlanan Bütün Kadınların Kafası Karışıktır oyunu, muhteşem oyuncu kadrosuyla İstanbul ve İzmir'de seyirci karşısına çıkıyor.
Ece Temelkuran’ın aynı adlı kitabından tiyatro sahnesine uyarlanan "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" oyunu, muhteşem oyuncu kadrosuyla İstanbul ve İzmir’de seyirci karşısına çıkıyor.
Ece Temelkuran’ın aynı adlı kitabından tiyatro sahnesine uyarlanan "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" oyunu izleyici karşısına çıkıyor. 23 Ekim’de İstanbul Trump Sahne’de, 30 Ekim’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde ve 31 Ekim’de İzmir Narlıdere AKM Gürdal Tosun Sahnesi’nde perde açacak oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Selen Uçer ve Seray Şahinler’in kaleme aldığı, Orçun Ucal’ın yönetmenliğinde sahnelenen Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ın kadrosunda Deniz Işın, Elit Andaç Çam, Ayfer Tokatlı, Kazım Semih Varol ve Selen Uçer gibi isimler yer alıyor.