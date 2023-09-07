Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan ‘Büyüklere KidZania’ etkinliği için geri sayım başladı. KidZania İstanbul 28 Eylül tarihinde 19.00-23.00 saatleri arasında şehri büyükler için açacak.

Çocuklar Ülkesi KidZania, geleneksel ‘Büyüklere Kidzania’ etkinliğinin bu yıl 7’ncisini düzenlemeye hazırlanıyor. Bu yıl 28 Eylül Perşembe akşamı gerçekleşecek olan etkinliğe katılacak misafirler; pilot, itfaiye, doktor ve polislik gibi hayallerindeki pek çok mesleği deneyimleme fırsatı elde edecekler. Büyük misafirler Çocuklar Ülkesi’ni bir günlüğüne ödünç alarak çocukların renkli dünyasına adım atacaklar.

Yapılan açıklamaya göre Çocuklar Ülkesi, Türkiye’nin önde gelen markalarından oluşan amaç ortaklarıyla birlikte büyüklere farklı bir deneyim sunacak. Eğlenceye katılan misafirler, oyun oynayarak yeniden çocuk olmanın keyfine varırken bir yandan da Gizem Gündoğdu konseri ve hediye çekilişine katılacaklar. Ziyaretçiler workshop’lar, konserler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir gece yaşayacaklar. Çocukların beceri ve ilgi alanlarına göre 67 farklı aktivite alanı ve 120’den fazla rolü deneyimleme imkânı bulduğu KidZania İstanbul’un, yetişkinlere özel hazırladığı Büyüklere KidZania için biletler hem KidZania İstanbul gişelerinden hem de istanbul.kidzania.com/satin-al üzerinden temin edilebilecek.