'Çağrı' filmi 4K olarak yenilendi

İslamiyet'in ilk yıllarını anlatan 1977 yapımı 'Çağrı' filminin 4K olarak yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla tekrar vizyona giriyor.

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  • 28.03.2022 15:59
  • Güncelleme: 28.03.2022 16:25
'Çağrı' filmi 4K olarak yenilendi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İslamiyet’in ilk yıllarını anlatan 1977 yapımı “Çağrı” filminin 4K olarak yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla tekrar vizyona giriyor.

Büyük bir izleyici kitlesi olan film, 15 Nisan’da Türkiye’deki dev sinema perdelerinde gösterime girecek. Görsel şölen öncesinde yapımcı merhum Mustafa Akkad’ın oğlu Malik Akkad’ın da katılımıyla 12 Nisan’da gala gecesi yapılacak.

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Unutulmaz yönetmen Mustafa Akkad’ın "The Message/Çağrı: İslamiyet’in Doğuşu" adlı filmi, İslam alemi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul ediliyor.

Meşhur aktörler Anthony Quinn ve Irene Papas’ın başrolde oynadığı film, 45 yıl önce bütün dünyada geniş yankı uyandırdı. Film, Sahabe-i kiramın çektiği eziyetleri ve İslamiyetin ilk yıllarındaki yayılışı üzerine yapılan en görkemli yapım olarak dünya sinema tarihine geçti. Filmde olaylar, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza’nın çevresinde gelişiyordu. Filmde, Bilal-i Habeşi’nin okuduğu ilk ezana kadar, dönemle ilgili birçok hadise anlatılıyordu. Film geçtiğimiz yıllarda çizgi film olarak çocuklar içinde uyarlanmıştı.

Malik Akkad ve Trancas International’ın iki yıla yakın süren çalışmaları sonrası 4K olarak yenilenen bu efsanevi yapım, Ramazan ayında tekrar sinemalarda olacak.

Malik Akkad, babasının çok sevdiği Türkiye’de filmin tekrar gösterilecek olmasından ötürü duyduğu mutluluğu dile getirerek, yenilenmiş halinin ulaştığı görsel kaliteden ötürü babası Mustafa Akkad’ın onurlanacağını söyledi.

Çağrı ve Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmlerinin yönetmeni Mustafa Akkad, 1993 yılında TGRT’nin açılış töreni için İstanbul’a gelmişti. Akkad, burada tanıştığı İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören’le iyi bir dostluk kurmuştu. Enver Ören ve Mustafa Akkad, İstanbul’un fethiyle ilgili dev bütçeli bir film için fikir birliğine varmışlardı.

Revizyon ile 4K kalitesine yükseltilen Çağrı filminin Türkiye dağıtımını ise 35 yıllık tecrübeye sahip olan Pamir Demirtaş ve Pinema Filmcilik yapacak. Babası Gaziantepli, annesi Halepli olan Müslüman yapımcı Mustafa Akkad, 1979 yılında ise ünlü Aktör Anthony Quinn ile İstanbul’u gezmeye gelmişti.

İHA

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