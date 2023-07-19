'Camiden Sahaya' futbol turnuvası 10 yaşında

Akyurt Belediyesi ile İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ortak olarak düzenlediği “Camiden Sahaya” futbol turnuvasının onuncusu başladı.

Akyurt’ta bulunan 23 camiden 600 sporcuyla yapılacak turnuvanın açılış törenine Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

Akyurt Müftüsü Adem Yıldız törende yaptığı konuşmada “Bu etkinliğin spor anlayışımızın gelişmesine ciddi katkısı var. İnşallah değerli yavrularımız, gençlerimiz dinini, kitabını, peygamberini, vatan, ezan, mukaddesat sevgisini doğru yerden, doğru kaynaktan, doğru hocalardan alarak yarınlara emin adımlarla ilerleyecekler. Bu organizasyonda emeği geçen belediye başkanımıza ve ekibine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Kupa layık olanın, hak edenin, hakça mücadele edenin ve elif gibi dimdik olanların olsun” ifadelerini kullandı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, turnuvaya katılan gençlere başarı temennisinde bulunarak, “Sevgili gençler biliyorsunuz bu yıl turnuvanın onuncusunu düzenliyoruz ve her sene aslında katlanarak devam ediyor. 23 camimizden 600 öğrencimiz, 600 sporcumuz bu etkinliklere katılım sağladı. Tabii ki bunun merkezinde az önce müftümüzün de dediği gibi cami merkezli bir öğrenme programı yatıyor. Bizim burada maksadımız hem bir araya gelin kaynaşın hem de fiziksel olarak gelişiminize katkı sağlayacak bir etkinlik yapın. Bunun yanında cami de hocalarımızın anlattıklarını ilgiyle ve alakayla dinleyin istiyoruz. 23 takım var 3 ayrı kategoride olacak. Bu tabloya bakarsak bütün camiler çok iddialı. Müsabakalar kıran kırana geçecek. Ama şunu söyleyim çocuklar, bu müsabakaların asla kaybedeni olmayacak. Çünkü dostluk kazanacak, spor kazanacak, güzel ahlak kazanacak. Bizimde zaten bu organizasyonları gerçekleştirme maksadımız bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah final müsabakasını birlikte izleyip şampiyonlarla bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.

Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu da gençlere hitap ettiği konuşmasında, “23 tane camiimizden arkadaşlarımız var. 600 sporcu çok ciddi bir rakam. Hocalarımıza da Allah kolaylıklar versin. Bu gençlerimizin hepsi pırıl pırıl. Allah sayılarınızı arttırsın. Sporla beraber değerlerimizi de güzelce öğrenmeyi nasip etsin. Her bir takıma ben başarılar diliyorum“ sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından forma dağıtımı ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Santra noktasına gelen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, turnuvanın başlama vuruşunu yaptı. 2 hafta sürecek turnuvanın ardından kupa töreni düzenlenecek.