'Canımdan Can' filmi galası yoğun ilgi gördü

Bursa’da uyuşturucu, kadın şiddeti, gıda israfı, maganda kurşunları ve orman yangınları gibi toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla çekilen "Canımdan Can" filminin galası izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gala gösterimine, çok sayıda dernek başkanı, CHP Meclis Üyesi ve Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Hamiyet Arıksalan, Kültür ve Sanat Derneği Kadın Kolu Başkanı Özlem Kıran, Bursa Kent Konseyi Edebiyat Çalışma Grubu üyeleri ve sanatsever vatandaşlar katıldı.

Filmin senaryo danışmanlığını yapan ve birçok bölümünü kaleme alan AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, yaptığı açıklamada amatör bir ekiple yola çıktıklarını ve temel amaçlarının toplumsal konulara dikkat çekmek olduğunu söyledi. Profesyonellik iddialarının olmadığını vurgulayan Anbarcıoğlu, "Maalesef uyuşturucu kullanımı 9-10 yaşlara kadar indi. Aileler ve emniyet başta olmak üzere hepimizin bu konuda sorumluluğu var. İnsanlarımız kötü hallere düşmeden önce tedbir almak istiyoruz. Filmimizin konularından biri de bu" dedi.

Toplumsal duyarlılığı artırmak için birçok farklı temayı işlediklerini belirten Anbarcıoğlu, "Balkonunda oturan insanlar, dışarıda bilinçsizce ateşlenen silahlarla hayatlarını kaybediyor. Bunu gündeme almak istedik. Ayrıca filmimizde ‘Müstecip Onbaşı’ adını da geçirdik. 1915’te Çanakkale’de Fransız denizaltısını tek başına esir alan bu kahramanımızı toplumun büyük bölümü tanımıyor. Belediyelerin meydanlarına ve caddelerine bu ismi vermesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Girişin ücretsiz olduğu galada izleyiciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çekilen filmi beğeniyle izledi.