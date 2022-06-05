'Castoro 10' isimli gemi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için başlayan çalışmalar devam ederken, sığ denizde boru serpme işlemini yapacak olan ’Castoro 10’ isimli gemi saat 11.30 sularında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapmıştı. Saat 13.40 sularında Çanakkale önlerinde olan gemi ardından saat 16.00 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü’nün olduğu bölgeye geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de altından geçen ’Castoro 10’ isimli gemi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.