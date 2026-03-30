'Casusluk' suçundan yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıklıoğlu tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanarak ülkeye getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 yıldır firari olan eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu, MİT ile Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak çalışması sonucu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı. Türkiye’ye getirilen Sığırcıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. İfade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıklıoğlu, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.