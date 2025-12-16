'Çatlı' filmi tanıtıldı: Abdullah Çatlı'yı Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe canlandıracak

Yakın dönem Türkiye tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Abdullah Çatlı’nın hayatının ele alındığı ‘’Çatlı’’ filmi 20 Mart 2026’da sinemaseverlerle buluşacak. Büyük buluşma öncesi filmde yer alan oyuncular ilk kez basın karşısına çıktı.

Abdullah Çatlı’nın hayatının kritik bir döneminin merkezini ele alan ve önümüzdeki yıl 20 Mart’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘’Çatlı’’ filmi basına tanıtıldı. Oyuncuların ilk kez basın karşısına çıktığı toplantı Eyüpsultan’da bulunan Kemer Film Platolarında yapıldı. Toplantıya Abdullah Çatlı’nın eşi Meral Çatlı, kızları Gökçen ve Selcen Çatlı’nın yanı sıra filmin ana kadrosu ile birlikte bazı davetliler katıldı. Proje sorumluluğunu Onur Tan’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek yer alırken, başrol kadrosunda bulunan ve ilk sinema deneyimini yaşayan Eski Galatasaraylı Futbolcu Vedat İnceefe ’Abdullah Çatlı’ karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Filmde ayrıca Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Nizam Namidar ve Turgay Tanülkü gibi oyuncular rol alırken Yunus Emre Yıldırımer konuk oyuncu olarak bulunuyor. Senaryosu Onur Tan ve Nevzat Erkul imzası taşıyan ‘’Çatlı’’ 20 Mart 2026 Cuma günü vizyona giriyor. Projeye Abdullah Çatlı’nın kızları Selcen Çatlı ve Doç.Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak katkı sağlıyor.

‘’Babam ülkemizin yakın tarihine damga vurmuştur’’

Toplantıda söz alan Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı, ’’Projeye üç yönden katkı sunmaya gayret ettim. Öncelikle konsept danışmanı olarak, ikincisi bir kültür bilimci olarak dönemin ruhunu ele almak üzere; sonuncusu ve en önemlisi Abdullah Çatlı‘nın kızı olarak. Bu doğrultuda yıllar önce yazılmış iki kitabım var. Filmin biraz da ilk taşı kitaplarla birlikte oldu ve bu güzel ekiple birlikte bir ekip işi gerçekleştirmeye gayret ettik. Babam kuşkusuz bir dönemin çok önemli bir figürü ve o dönemde almış olduğu kararlarla birlikte kendisine yakın çevresine ve ülkesine farklı bir gelecek çizdi. Bu hep böyledir, kimileri çok daha cesur ve cüretkar davranır. Babam olarak baktığımızda ülkemizin yakın tarihine damga vurmuştur. Ben hep şöyle söylerim. Tarih tek renkli değildir ne siyah ne beyazdır ve ortada farklı renkler vardır. Farklı düşünenlere herkesin yapmadığını yapanlara bir bakış açısı sunmak filmin, kitapların gayesidir. Peki ’ne yaşadı?, O ne yaşadı da neden böyle davrandı’ diyebilmek empati geleneği ile farklılaştırmadan anlamaya gayret etmek çok önemli bir özelliktir diye düşünüyorum. Ben bir dönemin tanığı olarak babam Abdullah Çatlı‘yı kardeşim Selcen‘le birlikte anlatmaya gayret ettik. Kuşkusuz film ekibi bunu kendi çerçevelerinde değerlendirip filme aktarmaya gayret ettiler. Filmimiz bu manada bir belgesel değil bir dönemin anatomisini bir kişi üzerinden çizmeye gayret ediyor. Bu doğrultuda ben seyircinin takdirine bırakaraktan bir döneme bir kişi üzerinden kapı aralamamızın mutluluğu heyecanı içindeyim. Yıllardır verdiğimiz bir mücadelenin ilk adımında ailem adına bu adımın kutlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

‘’Biz bu filmle beraber, bazı soruları cevaplamayı hedefledik’’

Selcen Çatlı ise evlatları olarak önemli bir işe imza attıklarını belirterek, ’’Birçok insan o dönemi yaşamış olan birçok insan yaftalandı, suçlandı ve hayattan da koparıldı. Hiçbirine, kendisini ifade edebilecek hak tanınmadı, soruları cevaplayamadılar. Biz bu filmle beraber bazı soruları cevaplamayı hedefledik. Tabii ki de evlatları olaraktan bunu bir sorumluluk bilinciyle yaptık ’’dedi.

Anne Meral Çatlı ise ’’O elim kazada eşimle beraber iki kişi daha vefat etti. Rahmetleri bol olsun mekanları Cennet olsun. Aile olaraktan aile içerisinde sevgiye, saygıya, sadakate dayalı bir yuvamız vardı. Bunca yapılan spekülasyonlara, merak edilenlere bu filmimizle cevap veriyoruz’’ diye konuştu.