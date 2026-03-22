'Çatlı' filminin galası Keşan'da yapıldı

Abdullah Çatlı’nın hayatını anlatan "Çatlı" filminin galası Edirne’nin Keşan ilçesinde yapıldı.

Susurluk’ta 1996 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın hayatını anlatan ve Deniz Enyüksek’in yönetmenliğini yaptığı "Çatlı" adlı filmin galasına; filmin başrol oyuncuları Vedat İnceefe ile Şiva Behrouzfar’in yanı sıra Abdullah Çatlı’nın eşi Meral Aydoğan, kızları Doç. Dr. Gökçen Çatlı ve Selcen Çatlı ile filmin oyuncu kadrosu ve davetliler katıldı.

Filmin yönetmeni Deniz Enyüksek, "Sizin sevmeniz için 2 film yaptık. Şuan izleyeceğiniz film 4 buçuk saatlik bir hikayenin ilk kısmı olacak. İkincisini de son bahar ya da kış mevsiminde yayınlamayı düşünüyoruz" dedi.

Abdullah Çatlı’yı canlandıran Vedat İnceefe ise, "Bu işler gerçekten emek isteyen ve mesai harcanması gereken işler. Üst düzey bir futbol hayatımız oldu ama bu işlere emek harcamak gerekiyor. Biz güzel bir ekip ile birlikte, onların sayesinde bu işte bir yere kadar geldik" şeklinde cevap verdi

Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı da, "Yaşadıklarımızı, tarihe tanıklığımızı film ile birlikte dile getirmeye gayret ettik. Bu, görsele dayalı mücadelenin ilk adımı. Yayınlandığı ilk günden beri Türk milleti büyük teveccüh gösteriyor. Türk milletine bu anlamda müteşekkirim. Film ile birlikte çocukluğumuzu yaşadığımız bazı anılarımızı tekrar izlerken, hüzünlendiğimiz yerler, başı dik Elif gibi durduğumuz yerler, tarihe saygı ile selam gönderdiğimiz yerler de oldu. Biz tarihe tanıklık ettik" dedi.